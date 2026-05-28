Nagyot csökkent a kecskeméti Mercedes bevétele, mégis nőtt a profitja

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának nettó árbevétele 2025-ben 3,06 milliárd euró volt, ami jelentős csökkenés a 2024-es 4,17 milliárd euró után. A visszaesés döntő része az exportértékesítésnél jelentkezett, amely 4,16 milliárd euróról 3,05 milliárd euróra mérséklődött. A belföldi árbevétel ehhez képest továbbra is marginális, 10,3 millió eurót tett ki – idézi a jelentést a Portfolió.

A kecskeméti gyárban 2025-ben több mint 100 ezer autó készült, a pontos darabszámot a társaság nem közölte. 2024-ben 146 ezer autót készült Kecskeméten.

Az üzemi eredmény gyengébben alakult, a 2024-es 75,8 millió euróról 63,4 millió euróra csökkent.

A profit végül mégis nőtt, mert a pénzügyi műveletek eredménye nagyot javult.

A korábbi 13,1 millió eurós veszteség után 2025-ben 9,2 millió eurós nyereséget mutatott ki a társaság. Ebben főként az árfolyamkülönbözetek kedvező alakulása játszott szerepet.

Az adózás előtti eredmény így 72,6 millió euróra emelkedett az egy évvel korábbi 62,8 millió euróról, az adózott eredmény pedig 57,6 millió euróról 66,5 millió euróra nőtt. A tulajdonos előzetes nyilatkozata alapján a 2025-ös eredmény után

Nem fizetnek osztalékot az anyavállalatnak.

Nagyban bővítik a gyárat

A számokból jól látszik, hogy a kecskeméti Mercedes-gyár továbbra is intenzív beruházási szakaszban van. A társaság mérlegfőösszege 2,91 milliárd euróról 3,90 milliárd euróra nőtt, a befektetett eszközök állománya pedig 3,36 milliárd euróra emelkedett. A beszámoló szerint a növekedést a gyárbővítéshez kapcsolódó beruházások okozták.

A társaság 2025-ben több mint 1,08 milliárd euró értékű tárgyi eszközt aktivált.

Ebből az új összeszerelő üzem épülete 300,5 millió eurót,

az új akkumulátor-összeszerelő üzem 104,1 millió eurót,

az új felületkezelő üzem pedig 79,6 millió eurót képviselt.

A déli gyáregység infrastruktúrájának kiépítéséhez kapcsolódó aktivált érték 81,4 millió euró volt.

A beszámolóban szereplő üzleti jelentés szerint az építési munkálatok 2025-ben terv szerint haladtak. Az új akkumulátor-összeszerelő üzemben az első félévben lezárult a berendezések telepítése és minősítése, a második félévben pedig megkezdődött az elektromos GLB akkumulátorának gyártási felfutása. Emellett egy másik akkumulátorsor kiépítése is elindult, hogy a gyár további volumeneket tudjon fogadni.

Nőtt a bérköltség

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2025-ben átlagosan 4680 főt foglalkoztatott. A bérköltség 122 millió euróról 138,8 millió euróra emelkedett, a személyi jellegű ráfordítások összesen 167,4 millió eurót tettek ki az előző évi 145,6 millió euró után.

A társaság beszámolója szerint 2025 őszén megkezdődött a toborzás első fázisa a kecskeméti telephelyen. Az új gyáregységek beindításával és a termelés felfutásával középtávon számos új munkahely jöhet létre.