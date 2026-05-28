Lengyel Tamás Eszenyi Enikőnek: Miért pont most jött el a bocsánatkérés ideje?

Lengyel Tamás színésszel készült interjú 2025. május 26-án.
2026. 05. 28. 15:23
A színész költői kérdések egész sorával utal arra, hogy a Vígszínház egykori igazgatója egzisztenciális okokból időzítette a bocsánatkérését épp a választások utánra.

Facebook-posztban reagált Eszenyi Enikő bocsánatkérésére Lengyel Tamás, aki több kérdést is felvetett a bejegyzésben.

Félve kérdezem, hogy az Eszenyi féle bocsánatkérés ideje miért pont most jött el? Ugye, ennek nincs köze ahhoz, hogy április 12-én rendszerváltás történt, más lett a kultuszminiszter, Vidnyánszky Attila pozíciója gyengülni látszik, és a Fidesz már nincs abban a helyzetben, hogy megvédje őt, így a bocsánatkérés nem morális, hanem egzisztenciális kérdés?

Mi lesz most a Primadonnák sorsa?

Lengyel arra is kíváncsi, hogy Eszenyi bocsánatkérése után hogy dönt a debreceni Csokonai Színház. Ahogy arról lapunk is hírt adott, a debreceni színház jövő évadában helyet kapott Eszenyi rendezésében a Primadonnák. Az intézmény igazgatója, Vadász Dániel a biztonságos munkakörnyezetre hivatkozva azonban felfüggesztette Eszenyi Enikő tervezett rendezését, mivel több kollégájában bizonytalanságot és rossz érzést okozott a rendező személye. Eszenyi erre reagálva posztolta nyilvános bocsánatkérését, amelyben azt írta, „kérem fogadják el, hogy lehetséges a változás, amire folyamatosan törekszem, és amit tevékenységemmel az elmúlt években és a jövőben is újra és újra bizonyítani szeretnék. Tudom, hogy vannak sebek, amelyeket nem lehet egyetlen nyilatkozattal begyógyítani, mégis szeretnék mindenkit megkövetni.”

Lengyel ezzel kapcsolatban tette fel a kérdést:

A társulat aggályait sutba dobva mégis bemutatja Enikő rendezésében a Primadonnákat? A bocsánatkérés számít, vagy a társulat?

A színész szerint a bocsánatkérés nem elég ahhoz, hogy Eszenyi korábbi botrányainak végére pont kerüljön, sőt.

Határozottan állítom, hogy a bocsánatkérésből nem következik, hogy a felelőst, aki a vizsgálat eredményeinek megsemmisítését kérte ne kellene továbbra is keresni és a panaszosoknak ne lenne joguk továbbra is megtudni a vizsgálóbizottság véleményét.

Lengyel hiányérzete az Eszenyi-üggyel kapcsolatban

A Vígszínház korábbi igazgatója, Eszenyi 2020 tavaszán – az intézményvezetői pályázat elbírálása előtt – távozott posztjáról, miután több korábbi és akkori munkatársa is verbális agresszióval, megalázó bánásmóddal, zaklatással és mérgező munkahelyi légkör fennntartásával vádolta meg őt nyilvánosan. A társulat tagja volt Lengyel is, aki már korábban, 2017-ben elhagyta a színházat, miután több alkalommal is nyílt szakmai és személyi konfliktusba került Eszenyivel.

Lengyel az elmúlt időszakban többször is elégedetlenségét fejezte ki a Vígszínház volt igazgatójának ügyével, illetve annak következményeivel kapcsolatban. Nemrég kifejtette: a főváros által indított belső vizsgálat érdemi következmények nélkül zárult, állítása szerint az önkormányzat arra hivatkozik, hogy a vizsgálóbizottság teljes anyagát megsemmisítették, a korábban kiadott dokumentumokból pedig személyiségi jogok védelmére hivatkozva kitakarták a hivatalos következtetéseket. Lengyelnek egy tiszás képviselő – akiről egyelőre csak annyit árult el, hogy nem Nagy Ervinről van szó – viszont azt ígérte, hogy utánajár, mi történt a vizsgálóbizottság anyagával.

