Ittasan vezetett a Tisza 25 éves parlamenti képviselője

Varga Lőrinc Mihály tiszás képviselő ellen ittas vezetés miatt folyik eljárás, jelezte ő maga a Facebookon. A Tisza 25 éves országgyűlési képviselője azt írta:

másfél éve egy baráti találkozó utáni reggelen egy rutinellenőrzés során alkoholt mutatott ki a szervezetemben a szonda. Hibáztam, a felelősségemet teljes mértékben elismerem.

A Tisza országos listáján 33. helyen bejutó politikus azt írta, meg fogja szavazni a saját mentelmi joga kiadását.

A törvény mindenkire vonatkozik: állok a felelősségre vonás elé. Vállalom a jogi következményeket

– fogalmazott Varga.

A képviselő korábban az ELTE jogi karára járt, a családi agrárvállalkozás mellett középiskolai tanárként és önkormányzati képviselőként is tevékenykedett. Varga agrárszakértőként került közel a Tiszához, később a Tisza Párt dél-dunántúli koordinátora lett.