tiszavarga lőrinc mihályittas vezetésországgyűlési képviselő
Belföld

Ittasan vezetett a Tisza 25 éves parlamenti képviselője

Mohos Márton / 24.hu
admin Ősze András
2026. 05. 28. 17:59
Mohos Márton / 24.hu

Varga Lőrinc Mihály tiszás képviselő ellen ittas vezetés miatt folyik eljárás, jelezte ő maga a Facebookon. A Tisza 25 éves országgyűlési képviselője azt írta:

másfél éve egy baráti találkozó utáni reggelen egy rutinellenőrzés során alkoholt mutatott ki a szervezetemben a szonda. Hibáztam, a felelősségemet teljes mértékben elismerem.

A Tisza országos listáján 33. helyen bejutó politikus azt írta, meg fogja szavazni a saját mentelmi joga kiadását.

A törvény mindenkire vonatkozik: állok a felelősségre vonás elé. Vállalom a jogi következményeket

– fogalmazott Varga.

A képviselő korábban az ELTE jogi karára járt, a családi agrárvállalkozás mellett középiskolai tanárként és önkormányzati képviselőként is tevékenykedett. Varga agrárszakértőként került közel a Tiszához, később a Tisza Párt dél-dunántúli koordinátora lett.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A kormány kifizeti Balásy Gyula 300 milliós tartozását a BL-döntőn dolgozó alvállalkozóknak
Bezárták Orbán Viktor unokaöccsének bányáját, nagyot bukott a cége
Rejtett csapda az energiaszámlákon: állami köztehernek tűnő tételt fizettethetnek ki velünk
Kvíz: ezeket a magyar hírességeket is felismered csak a mosolyukról?
Reagált a személyeskedő, gúnyolódó képviselői megszólalásokra Forsthoffer Ágnes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik