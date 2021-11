Oltatlanok korlátozása Ausztriában: koalíciós válság és háborgás az érintettek között

Ausztriában szerdán éves rekordot döntött az új, koronavírussal fertőzöttek napi száma. Bár a halálesetek száma messze elmarad a magyarországi adatoktól (41-en vesztették életüket ott, míg nálunk 178-an), nyugati szomszédunknál már hétfőtől korlátozták az oltatlanok mozgását. Az intézkedés megosztotta az osztrák társadalmat, de még a kormányban is feszültséget okozott. Ennek ellenére nem kizárt, hogy további szigorítások lesznek. A kormány immár a kötelező oltás bevezetésének jogi lehetőségeit vizsgálja.

Ausztriában hétfőn lépett életbe az a kormányintézkedés, amely szerint szigorúan korlátozzák azon felnőttek mozgását, akik még nem oltatták be magukat a koronavírus ellen, illetve nincs igazolásuk arról, hogy 180 napon belül átestek a fertőzésen. (Azaz, aki fél évnél régebben lett covidos, de azóta nem kapott oltást, arra is vonatkoznak a korlátozások.)

Körülbelül kétmillió ember így csak nyomós indokkal (munkába járás, bevásárlás, tanulás) hagyhatja el otthonát. A zárlat egyelőre tíz napig érvényes. Ám valójában számtalan kivétel (kutyasétáltatás, „testi és lelki pihenés”, azaz egészségügyi séta) is van, amelynek a lényegét a német ZDF foglalta össze: tulajdonképpen nem az utcára való kimenetelt tiltja meg az új szabály, hanem azt, hogy szabadidős tevékenységet (például: szórakozás, sport edzőteremben, vendéglátás) végezzenek az otthonukon kívül.

Az előzetes kormányzati ígéretek szerint a rendőrség szigorúan ellenőrizni fogja a korlátozások betartását. A zárlat megsértőit akár 1450 eurós (532 ezer forintos) bírsággal is sújthatják. Az első statisztikák szerint az osztrák rendőrség 15 ezer ellenőrzést hajtott eddig végre, és 120 esetben bírságot szabtak ki. (Ugyanakkor Ausztriában általában az első napokban látványosan lépnek fel a hatóságok, aztán ez a vehemencia csökkenni szokott.) Számtalan esetben csak szóbeli figyelmeztetést kaptak a rendőrség által „lefülelt” oltatlanok a Heute.at szerint.

A hatóságokat nehéz feladat elé állítja a kormánydöntés végrehajtása. Az ORF, az osztrák közmédia hétfő esti beszámolója alapján Bécs belvárosában a forgalom ugyanolyan volt, mint bármely más napon. A tévé tudósítója csak annyit tudott mondani, hogy a külvárosi és elővárosi bevásárlóközpontokban, illetve outletekben esett vissza drasztikusan a forgalom. A hírek itt sem egyértelműek: 25 vagy akár 45 százalékos visszaesésről szólnak a statisztikák.

A rendőrség Bécsben külön készült a hétfői napra. Állítólag száz egyenruhás csak arra állt rá, hogy a beoltatlanokat vadássza le az utcákon. Állítólag a nagyobb bevásárlóközpontok előtt ellenőriztek a rendőrök, ezért nem voltak feltűnőek a belvárosban. (És talán ez magyarázhatja a kereskedelmi statisztikákat is arról, hogy a külvárosi nagyobb létesítményekben esett vissza egy nap alatt drasztikusan a vásárlói forgalom.)

Felháborodtak az oltatlanok

A korlátozások – nem meglepő módon – óriási felháborodást váltottak ki az oltatlanok között. Az osztrák-német Facebook-fórumokon elképesztő ötletek vetődtek fel: az oltatlanok lépjenek ki az egészségbiztosítókból, ne fizessenek járulékot. Egy másik aktivista egy november 20-ai bécsi demonstrációra hívta fel az oltatlanok figyelmét, amelyre Németországból is szeretné, ha érkeznének résztvevők.

Másokat elkeseredés tölt el, hogy egyre kevesebb lehetőségük van a szabad mozgásra. A kommentelők számos áltudományos magyarázattal támadják az oltásokat. A Facebook ugyanakkor figyeli ezeket a csoportokat, és találtunk is figyelmeztetést a szolgáltató részéről: „Részben hamis információ. Ugyanezt az információt független tényellenőrzők egy másik bejegyzésben ellenőrizték.”

Persze vannak, akik szerint jogosak a korlátozások, ők úgy gondolják – amint azt az osztrák állami tévének egy idős házaspár elmondta –, hogy az oltatlanok miatt terjed a járvány. Annyi bizonyos, hogy az osztrák kormány intézkedései erősen polarizálják a lakosságot, s a szélsőséges vélemények felerősödtek.

Az ÖVP-ból (Osztrák Néppárt) és a Zöldekből álló kormány döntése magában az osztrák kormányban is feszültségeket keltett. Az ÖVP által delegált Alexander Schallenberg kancellár – aki pár hete vette át a kormányzást a botrányokba belebukott pártbeli főnökétől, Sebastian Kurztól – nincs könnyű helyzetben. Egyrészt tartania kéne magát Kurz korábbi ígéreteihez, hogy korlátozásokat nem fog elrendelni a beoltottak számára, másrészt pedig vitázik jelenlegi koalíciós partnerével, a Zöldek által jelölt egészségügyi miniszterrel.

Wolfgang Mückstein ugyanis mindenki számára korlátozásokat vezetne be, így például éjszakai kijárási tilalmat javasol. Az egészségügyi szakértők is szigorúbb intézkedéseket szeretnének, így felmerült például a kötelező oltás bevezetése Ausztriában, illetve az általános – oltottakra és oltatlanokra egyaránt vonatkozó – mozgásszabadság további korlátozása.

Mückstein azonban a korlátozások kiterjesztése kapcsán nem igazán egyeztetett a nagyobbik koalíciós partnerrel, a Néppárttal. Schallenberg kancellár nemcsak elutasítja ezt a javaslatot, hanem „szájzárat” is tenne a Zöld politikusra, szerinte a kormánynak azonos irányvonalat kellene képviselnie.

Mücksteint támadják az ÖVP más miniszterei is, így például a Kurz-rajongó agrárminiszternő, Elisabeth Köstinger. Az egészségügyi miniszter pedig visszakozott.

Ami Kurzot illeti, az ÖVP-frakcióvezetőként tevékenykedő exkancellár támogatásáról biztosította utódját a mostani lezárás kapcsán.

Schallenberg kancellár ennek kapcsán arról beszélt hétfői interjújában, hogy az oltatlanokat kell oltásra bírni, nem azokat korlátozni, akik megtettek mindent maguk és a környezetük védelmében. Szerinte a korábban bejelentett és a koalíciós partnerrel, továbbá a tartományfőnökökkel egyeztetett intézkedések hatására egy hét alatt félmillióval nőtt az oltások száma. Ám még így is a lakosság 35 százaléka nem kapott vakcinát. Ezt az arányt akarja fokozni a kancellár.

Schallenberg a lényeget azonban elfedte: tényleg nőtt félmillióval az oltások száma, de ezek nagy része emlékeztető volt, első vakcinát csak a most oltottak egyharmada, körülbelül 120-130 ezer ember kapott. Persze ez is eredmény.

Szerdára a koalíciós viták némileg enyhülni látszottak. A Zöld-párti igazságügyi miniszter, Alma Zadic bejelentette: a kormányülésen felvetődött, hogy vizsgálják meg a kötelező oltás bevezetésének jogi és egészségügyi vonatkozásait.

A szélsőjobb vezetője a korlátozások ellen

A korlátozásokkal szemben áll a szélsőjobboldali FPÖ, az ellenzéki Osztrák Szabadságpárt is. Vezetőjük, a rendkívül ellentmondásos Herbert Kickl azonban most nem szónokolhat a parlamentben a korlátozások ellen, mert karanténban van, ugyanis éppen koronavírusos.

Kickl kedden videón jelentkezett azzal, hogy nincs láza, és reméli, maradnak az enyhe tünetek. A Krone.at ennek kapcsán emlékeztet arra, hogy Kickl gyakran maszk nélkül mutatkozik nagyobb tömegben. Kickl korábban az oltásellenesek mellett foglalt állást, és kétségbe vonta az oltás biztonságát és hatásosságát. Megfertőződése ellenére ragaszkodik ehhez az álláspontjához.

Bécs polgármestere, az ellenzéki szociáldemokratákhoz tartozó (SPÖ) Michael Ludwig pártok fölött átnyúló együttműködést szorgalmaz. Bécsben egyébként már eleve szigorúbbak voltak az intézkedések, s jobbak a járványügyi mutatók is, mint máshol. A fővárosban egy oltási akció is zajlik, amelyben 12 év alatti gyerekek oltását is lehetővé tették. Kilencezer helyet hirdettek meg, s ezek rendkívüli sebességgel teltek be.

Nagy sorok álltak Bécsben ott is, ahol felnőtteket oltottak, ezek a „normál” oltási rendnek megfelelő helyszínek voltak. Ennek kapcsán az egyik egészségügyi szakember elmondta, hogy a kapacitások végesek, és látják, hogy a kormányintézkedések miatt sokan most kezdik beoltatni magukat.

Éves rekordot döntött a fertőzöttek száma

A keddi adatok szerint a megelőző 24 órában 10 363 új Covid-fertőzést regisztráltak. Ausztriában eddig 11 807 elhunytat tartanak nyilván a koronavírus vagy annak szövődményei következtében, keddre 61-gyel nőtt ez a szám. Ez a legrosszabb adat az elmúlt kilenc hónapban.

A helyzet kedden Salzburg tartományban volt a legaggasztóbb, ahol immár 31-en vannak intenzíven, 12 nap alatt több mint kétszeresére nőtt a számuk. A Zöldek ezért ebben a tartományban teljes lezárást követelnek, amit az Osztrák Néppárt elutasít.

Kedd délután 14 órakor a 100 ezer lakosra jutó fertőződések 7-napos mozgóátlaga 925-re romlott, a listavezető Salzburgban még szörnyűbb lett a helyzet (1595-re nőtt a mutató). Bécsben és Burgenlandban terjed a leglassabban a vírus, de itt is romlottak a mutatók, 499-re, illetve 621-re.

Szerda reggel tovább romlott a helyzet, éves rekordot döntött az újonnan megfertőződöttek száma, 14 416 fővel (Magyarországon szerdán 10 265 új koronavírus-fertőzöttet vettek nyilvántartásba). Az elhunytak száma 11 848-ra emelkedett, de a növekedés kisebb volt, mint a kedd reggeli adatok szerint: 41 ember vesztette életét a Covid, illetve szövődményei miatt (nálunk az elhunytak száma 178 fővel emelkedett). Kórházban 2723 személyt ápolnak, közülük 486-ot intenzíven (nálunk 5852 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 565-en vannak lélegeztetőgépen).

Öt tartományban is szigorítanak

Öt osztrák tartomány is szigorításokat rendel vagy rendelt el a héten a koronavírus terjedésének megfékezésére. Így például Burgenland, Tirol és Vorarlberg tartományokban a maszkviselési kötelezettséget akarják kiterjeszteni. Ráadásul itt FFP2-es maszkokról van szó.

Vorarlbergben (Ausztria legnyugatabbi és leggazdagabb tartományában) ezeket péntektől a nyilvános belső terekben és a munkahelyeken kell viselni. Itt nem tesznek különbséget beoltottak és oltatlanok között. Éttermekben, a kiskereskedelemben, a szolgáltató ágazatokban is általános lesz a maszkviselés, az utóbbiaknál ott, ahol „testközelbe” kerülhetnek egymással a vendégek és a szolgáltatók.

A Mückstein Zöld-párti egészségügyi miniszter által elgondolt éjszakai kijárási tilalmat a vorarlbergi tartományfőnök, a néppárti Markus Wallner elutasította (hangsúlyozzuk: a két párt szövetségi szinten koalícióban kormányozza Ausztriát). Ez már egy általános lezárás lenne – vélekedett Wallner, amit szerinte senki sem akar. Legalábbis a kilenc tartományfőnök közül egy sem szeretne ilyesmit.

Wallner – akiről szerdán kiderült, hogy pozitív a PCR-tesztje – azt is korainak tartja, ami Bécsben zajlik, azaz, hogy a városban elkezdték a 12 éven aluli gyerekek oltását, s megvárná az európai szakhatóság véleményét is e kérdésben.

Tirolban szerdától lép érvénybe a kötelező FFP2-maszkviselés a munkahelyi belső terekben. Ezt a néppárti tartományfőnök, Günther Platter jelentette be Innsbruckban. Maszkot akkor kell viselni, ha egynél több ember tartózkodik a helyiségben.

Burgenlandban a nyilvánosan megközelíthető helyiségekben és belső terekben lesz kötelező a maszkviselés. Rendezvényekre, tömegközlekedésre, a vendéglátásra és a „testközeli szolgáltatásokra” vonatkozik ez a kötelezettség a szocdem tartományfőnök, Hans Peter Doskozil (SPÖ) szerint. Bővítik az oltási és tesztelési lehetőségeket is, miközben Doskozil keményen bírálta a szövetségi (azaz kormányszintű) intézkedéseket.