Egy olasz szupermarket kasszaszalagjára tette halott kisfiát egy magyar nő

A la Republica a pénteki napon arról számolt be, hogy egy zavarodott 43 éves magyar nő bevitte egy szupermarketbe halott kisfiát és a kassza futószalagjára tette. A nő segítséget kérni ment be a boltba, de a kiérkező orvos már nem tudta megmenteni a gyerek életét, akinek a testén több szúrt seb is volt. A nő állítólag Rómában él, de az eset a Città della Pieve nevű faluban történt. Az alábbi videóban az az elhagyatott ház látható, ahol a gyilkosság történhetett. A rendőrök itt találták meg a gyerek véres babakocsiját és egy kést is.

A mai napon egy szörnyű esemény árnyalja be egyesületünket. A minap beszámoltunk arról, hogy ideiglenes elhelyezés történt egy budapesti bíróságon: az édesapához – aki egyesületi tagunk – áthelyezték a gyermeket azonnali hatállyal. Sajnos, a mai napon az édesanya a gyermeket – ahelyett, hogy az édesapának átadta volna – meggyilkolta. A gyermek holttestéről fényképet készített, amit elküldött az apának azzal az üzenettel, hogy ‘most már egyikünké sem lesz’. Az egyesületünk részvétét fejezi ki az édesapának és a családnak

– ez a bejegyzés az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület Facebook oldalán olvasható. Nagy valószínűséggel ebben a bejegyzésben ugyanarról az esetről van szó, amiről az olasz sajtó is beszámolt.

A Blikk rákérdezett a tragédia körülményeire a rendőrségnél, ahonnan azt a választ kapták, hogy az olasz rendőrök az elkövető anyát elfogták, a nyomozást pedig az ottani hatóságok végzik. A sajtóügyeletes a Blikknek elmondta, hogy innentől a magyar hatóságok nem nyomoznak az ügyben. A BRFK hivatalosan nem erősítette meg, hogy a gyermekét megölő anya magyar, de a portál erről ír. Információik szerint a gyerek két éves volt. A lap megszólaltatta az apát is, aki azt mondta, még nem tudja, kimegy-e Olaszországba.