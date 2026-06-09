Miamiban állította meg egy tiktokos Zimány Lindát, hogy megkérdezze tőle, miből él ilyen luxuskiegészítőket viselve

A portfolio.hu figyelt fel Ziv Tamir luxustárgyak piacán tevékenykedő üzletember legutóbbi TikTok-videójára, amelynek főszereplője Zimány Linda volt. A Miamiban készült, látszólag spontán (ezt azért ne nagyon higgyük el) felvétel szerint Zimányt az utcán állította meg a tiktokos, hogy megkérdezze, miből él, hogy Audemars Piguet típusú órát hord a csuklóján, ami a használtpiacon is milliókba kerül.
Jogász vagyok
– vágta rá Zimány, hozzátéve, hogy az európai gyógyszeriparban kamatoztatja tudását.
Arra, hogy mit üzen a pályakezdőknek, úgy felel: tanuljanak sokat, a megszerzett tudást senki nem veheti el tőlük. Zimány hozzátette, ő is az élethosszig tartó képzésben hisz.
@itszivtamir BH!! What do you do for a living? Watch show! Kind lady is styling the Audemars Piguet “Mini” Frost in 18k Rose Gold! This watch is extremely desirable and very hard get, people often pay a premium to get it fast! #audemarspiguet #apmini #apminifrost #lawyerlife #luxurylife ♬ original sound - ItsZivTamir