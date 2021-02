Romániában egy „politikai állat” mérnöknek nevezett ki egy pincérnőt

Egy oknyomozó portál újabb országos botrányt robbantott ki.

A Rekorder derítette ki, hogy a Prut-Barlád Vízügyi-medence Igazgatóságán vízügyi mérnöknek nevezett ki egy pincérnőt Petru Avram vezérigazgató. A Főtér.ro az oknyomozó portál videójáról azt írja, az nagyon kínos. A fiatal pincérnő – mint egy felkészületlen nyolcadikos a földrajzórán – bután nézett maga elé. Azt sem tudta, mi a vízhozam, nem értett a számítógéphez. Bár állítása szerint kémia szakot végzett és 2012-ben diplomázott, az állásinterjújából kiderült, sem szakmai tapasztalatai, sem digitális kompetenciái nincsenek.

Simona Iancu kinevezését Bukarestben is kínosnak érezték, a kormányfői ellenőrző testületet, és a korrupcióellenes ügyészség is vizsgálódni kezdett az igazgatóságnál. Florin Citu kormányfő a Facebook-oldalán tudatta, nem tűri a nepotizmust, Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter pedig átfogó ellenőrzéseket ígért az összes vízügyi igazgatóságnál, emlékeztetve rá, ezek felelnek az árvízvédelemért is.

A Transindex ennek kapcsán felidézi, két hónap alatt ez harmadik nagy vízügyes botrány, a háttérben pedig az áll, hogy a Román Vízügyi Hatóság pártcéggé alakult. Az új alkalmazottakat a párthűség, a személyes kapcsolatok alapján választották ki. A Recorder derítette azt is ki, hogy Maros megyében egy vízügyi mérnök helyére a Nemzeti Liberális Párt (PNL) olyan embert neveztek ki, akinek korábban italforgalmazó cége volt.

A kolozsvári székhelyű Szamos-Tisza Vízügyi Igazgatóságnál is robbant a bomba. A PNL által kinevezett igazgató inkompetens döntése miatt napokig kezeletlen szennvíz ömlött a Szamosba. A környezetkárosítást próbálták szőnyeg alá söpörni, de az igazgató kapott egy e-mailt, amelynek feladója azt írta, eljuttatja a sajtóhoz a szennyezést igazoló fotókat, videókat. Az igazgató egy gyűlést hívott össze, hogy kiderítse, ki az informátor, megfenyegetett egy nőt, aki hiába fordult panaszával a központhoz.

A Transindex emlékeztet rá a pincérnő esetéről készített videót három nap alatt a Youtube-on félmillióan nézték meg. A Recorder anyaga arra világított rá, hogy nemcsak az igazgatók a politikai kinevezettek, ők is hozzák barátaikat, barátnőiket, így éppen a kormányfő által elutasított korrupció és nepotizmus melegágyává teszik a román vízügyet. A portál szerint a videó valódi főszereplő Petru Avram, a kormánypárt Iași -i alelnöke, aki maga hozta beosztottai tudomására, hogy egy „politikai állat”, olyan a támogatottsága pártján belül, hogy akár majd miniszter is lehet belőle.

Ezzel elérte, hogy az igazgatóságón az alkalmazottak ellenvetés nélkül elfogadták döntéseit. A közelmúltban az árvízvédelemhez a fiatal pincérnő felvételét is kierőszakolta mérnöki pozícióba, noha az állás, komoly szakmai felkészülést igényel, mert a Prut-Barlád vízmedence az árvizek által egyik leggyakrabban érintett terület.

A katasztrófavédelemmel, megelőzéssel foglalkozó mérnököknek nagy tapasztalattal kell rendelkezniük a hidrológiai modellezésben, a vízállások interpretálásában, a veszélyhelyzet-értékelésben. Nem csoda, hogy az ügyet robbantó technikai igazgatónál betelt a pohár, amikor felvételi meghallgatásán a pincérnő egy folyó bal, vagy jobb partját sem tudta meghatározni, nem tudta, hová kellene majd a mentőcsapatot irányítani.