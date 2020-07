„Ez Hongkong vége, a terror rémuralmának kezdete”

Legalább két embert letartóztattak Hongkongban szerdán, az egyiket azért, mert egy függetlenségpárti zászlót lengetett. Ez volt az első őrizetbevétel az újonnan bevezetett nemzetbiztonsági törvény alapján, amelyet amiatt bírálnak, hogy tovább gyengítheti a különleges státusú városállam autonómiáját, és akadályozza a pekingi kormány elleni fellépéseket, korlátozza az ellenzék cselekvési lehetőségeit. Azóta további demonstrálókat is letartóztattak.

Huszonhárom éve ezen a napon került Hongkong a britből kínai fennhatóság alá. Erre általában békés felvonulásokon szoktak emlékezni július 1-jén, noha tavaly egy kisebb csoport betört a törvényhozás épületébe, és üvegfalakat tört össze, szlogeneket festett fel a falra. Az idén a hatóságok nem engedélyezték a felvonulást a koronavírus-járványra hivatkozva, egészen pontosan arra, hogy 50 fősnél nagyobb rendezvényeket nem lehet tartani. Ám a függetlenségpárti zászló miatt letartóztatott férfi esete jól mutatja, hogy a háttérben más áll.

#BREAKING: A man was arrested for holding a #HKIndependence flag in #CausewayBay, Hong Kong, violating the #NationalSecurityLaw. This is the first arrest made since the law has come into force. pic.twitter.com/C0ezm3SGDm

