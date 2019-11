Fekete-Győr a románokkal fogna össze az orosz fenyegetés ellen

Fekete-Győr András a politikai kultúra megváltoztatásának, a magyar-román kapcsolatok normalizálásának szükségességéről beszélt egy vasárnapi kolozsvári rendezvényen, ahol a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dan Barna államfőjelölt kampányolt – írja a Transindex.ro.

A Momentum elnöke fontosnak nevezte, hogy Magyarország és Románia kapcsolata baráti legyen. Mint mondta, óriási történelmi felelősség a jó viszony, mert sem a világpolitika, sem az európai helyzet miatt nem megengedhető, hogy a két ország ne működjön együtt.

Fekete Győr azt mondta, hisz abban, hogy a magyar és a román nemzet közös érdekeiért a kicsinyes ellenségeskedésen felül lehet emelkedni.

Most nem túl jó a viszony Románia és Magyarország között, pedig korábban még közös kormányülések is voltak. Nem normális dolog, hogy Brüsszelben kell kijárni, hogy szóba álljanak egymással a szomszédok. Az a normális, hogyha két ország, amelynek legtöbbször közösek az érdekei, nem a gyűlöletet gerjeszti, hanem karöltve küzd magáért és a másikért. Magyar politikusként ez nem csak lehetőség számomra, hanem kötelesség is.