Kedden derül ki az új Európai Bizottság névsora

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság új elnöke bejelentette, hogy minden tagország leadta neki a biztosoknak jelöltek neveit, ő pedig kedden kihirdeti az új bizottság névsorát.

I am happy to have received names from all the EU Member States. Now looking forward to assembling a well-balanced College which I’ll present on Tuesday. pic.twitter.com/EfZbJy609r

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2019