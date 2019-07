Elég durva videók készültek a horvát tengerparton pusztító tűzről

Ahogy korábban megírtuk, több mint tízezer nyaralót, főleg bulizó fiatalokat kellett a hatóságoknak evakuálniuk kedd éjszaka a horvátországi Pag szigetén, amikor tűz ütött ki a nyaralóhely strandján található felkapott szórakozóhely mögötti fenyőerdőben, senki nem sérült meg.

A Zrce strandon található szórakozóhely nem égett le, a tűzoltóknak sikerült időben megfékezniük a tüzet. A tűzoltók elmondták, a munkájukat az erős szél nehezítette, de reggelre sikerült megszerezniük az irányítást a lángok felett. Egyelőre nem tudni, mi okozta az erdőtüzet.

A tűzről több videó is készült, ezekből mutatunk néhányat:

Fresh Island is lit. I mean on fire pic.twitter.com/g4GXsfQXfF

Ohhh at least I got to enjoy #freshisland … pic.twitter.com/WZ5hVHPOMy

— seb (@shh360) July 16, 2019