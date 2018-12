Az EU nem tárgyalja át többször a Brexit-szerződést

Napirendre kerül az európai uniós vezetők e heti csúcsértekezletén az Egyesült Királyság kiválásának ügye, de a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő szerződésről nem nyithatók újra a tárgyalások,

jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.

Theresa May brit miniszterelnök hétfőn, rendkívüli parlamenti felszólalásában jelentette be, hogy kedden mégsem szavaz a brit parlament alsóháza a Brexit-szerződésről, mert az nagy valószínűséggel elbukna. A hétvégén már több brit lap is arról írt, hogy elmarad a szavazás, mert May abban reménykedik, hogy az EU-csúcson még alakíthat a szerződésen, de akkor még cáfolták a szavazás elhalasztását.

Tusk a Twitteren hétfőn azt írta: nem tárgyalható újra az egyezség, az ír-északír határellenőrzés visszaállításának megakadályozását célzó tartalékmegoldás sem, amely a brit belpolitikai konfliktus alapja, de a bennmaradó tagállamok készek megvitatni, hogyan máshogy lehetne megkönnyíteni a londoni ratifikációt.

Miután fogy az idő, a rendezetlen kiválásra való felkészülésünkről is megbeszélést fogunk folytatni.

(MTI)

