Mégsem lesz kedden szavazás a brexit-megállapodásról

Az eredeti tervekkel ellentétben mégsem szavaz kedden a brit parlament alsóháza a brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodásról,

jelentette be hétfő délutáni felszólalásában Theresa May brit miniszterelnök. A döntést a BBC szerint azzal indokolta, hogy a javaslat biztosan elbukna a szavazáson.

May bejelentése azért meglepő, mert vasárnap a hivatala, illetve a brexitügyi miniszter is cáfolta azt, hogy elhalasztanák a szavazást, amelyről több lap is beszámolt.

A Sunday Times konzervatív lapnak név nélkül idézett kormánytagok és kormányzati tanácsadók egybehangzóan azt mondták, hogy várakozásuk szerint May hétfőn bejelenti a parlamenti szavazás elhalasztását, annak érdekében, hogy az Európai Unió jövő csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozóján megpróbálkozhasson még egy utolsó diplomáciai erőfeszítéssel az egyezmény módosítására.

A miniszterelnök felszólalását követően a brit font 18 hónapos mélypontra zuhant a dollárral szemben. Háromnegyed öt előtt 1 font 1,26 dollárt ért. Az euróval szemben 90,47 pennyre süllyedt a font árfolyama, legutóbb szeptember 5-én volt ilyen gyenge.

Kiemelt kép: Europress/HO/PRU/AFP