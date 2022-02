Simon Levievet izraeli playboy-ként, a Tinder-csalások egyik legismertebb elkövetőjeként ismeri a világ. A valóságban az elkövetőt Shimon Hayutnak hívják, aki magát sikeres milliomosnak álcázva hálózta be, majd fosztotta ki női áldozatait. A Tangó és Kes legújabb adásában a Netflixen taroló A Tinder-csaló című dokumentumfilm apropóján arról beszélgetünk, milyen lehetőséget kínálnak a szélhámosoknak az online társkereső applikációk. De szóba kerül az is, mit is jelent pontosan a csalásnak a Btk.-ban szereplő definíciója, nevezetesen, ha valaki „mást tévedésbe ejt”, illetve a mondat második fele: ha valaki mást „tévedésben tart”.

