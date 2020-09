Járványügyi intézkedések: így az egésznek semmi értelme nincs

Mindig megrökönyödve hallgatom, hogy májusban azért mutatták alacsonynak az átfogó tesztek a magyar lakosság átfertőzöttségét, mert sikeres volt a járványügyi intézkedéscsomag.

Frászt volt sikeres.

Most csak érintőlegesen sorolnám, mit művelt az operatív törzs és Orbán Viktor az úgynevezett első hullám idején.

A szinte mindent lelakatoló intézkedéscsomaggal hónapokra megbénította az ország gazdaságát,

értelmetlenül és ötletszerűen vásároltatott elképesztő pénzekért e célra alkalmatlan lélegeztetőgépeket, miközben hónapokra leállította a magyar egészségügy jó részét, hazaküldve a kórházi ágyakról az ellátásra szoruló betegeket,

azt kommunikálta, hogy nem kell a maszk, aztán hogy mégis kell,

minden logika nélkül szelektált a gazdasági egységek közt; a konditeremben lehetett egymás mellett izzadni, lihegni, de egy kávét nem ihattál meg az ismerősöddel, még az óvintézkedéseket betartva sem, moziba nem mehettél, fodrászhoz igen,

jóformán semmilyen mentőhálót nem biztosított azoknak az alacsony jövedelműeknek, akik az alacsony jövedelmüket is elveszítették,

észszerűtlenül szelektált a katás vállalkozók közt (a taxisok mentesültek az adó megfizetése alól, a vevőkörüket elvesztő kiskereskedők nem, a villanyszerelők mentesültek, de a rendezvényfotózásból élők nem),

és nem volt hajlandó egészen májusig nagymintás, átfogó teszteket végeztetni.

Mint mondtam, megrökönyít, amikor értelmes emberek azt állítják, hogy az ország jól teljesített, s ezért lett meglepően alacsony a májusi teszt eredménye. Azért lett meglepően alacsony, mert miközben a fentieket végigszenvedtük, nem volt számottevő járvány. Azt mondod, barátom, hogy ez fordítva van (vagyis azért nem volt, mert végiszenvedtük)? Nem hiszem.

A magyar lakosság csöppet sem volt fegyelmezettebb, mint amilyen lenni szokott, még a biztonsági őrök is áll alatt hordták a maszkot, volt, ahol a fertőző osztályt szakadt, lukas nejlonnal különítették el (láttam), a fertőzések negyedét kórházban kapták el a betegek.

Egyszerűen mázlink volt a járványt tekintve.

Ami azt is jelenti, hogy ésszerűen, óvatosan – a kockázatok szempontjából súlyozva/differenciálva – a gazdaságot, a kultúrát, az egészségügyet, az oktatást és a szocális ellátórendszert (amik ugyanannak a dolognak, a társadalom életének különböző aspektusai) tovább lehetett volna működtetni, és nem őrültek volna bele egész családok a kabinlázba.

Mert hát ugye nagyon cuki, mikor a celebek a tágas kertjükben borozgatva maradjotthon-videókat posztolgatnak. Meg amikor a Facebook-középosztály azon tapsikol, hogy végre van időnk megtanulni a bagettsütést.

De például a Havanna-lakótelepen, ahol az otthon 48 áporodott levegőjű négyzetmétert jelent egy hét fős családnak, és ott van a demens nagymama, meg ott vannak az egy darab lógó belű számítógépre a kölkök, akiket digitáloktatni kéne, és ott a családfő, aki pancsolt pálinkáért nyitogatja a konyhaszekrényt, mert egyik napról másikra küldték el a villás targonca mellől – no, az ilyen családoknak a celebek és a középosztálybeliek maradjontthonozása se nem cuki, se nem vigasztaló.

De az úgynevezett első hullámban történt összes hülyeséget nagyvonalúan rá lehetne fogni a pánikra. Láttuk a megrázó lombardiai képeket, látta Orbán is, és nem tudhatta senki, hogy nem üt-e be hasonló helyzet Magyarhonban. (Mondjuk ezért kellett volna az első perctől masszívan tesztelni.) Azt meg nem mondhatja a kormányfő, hogy úristen, emberek, lövésem sincs, hogy mi legyen most; de hülye vagyok, hát nem belesinkófáltam a Mészáros Lőrinc feliratú malacperselyembe a milliárdokat, amik most kellenének? Segítsen valaki, hagyjuk a katonásdit, úgysem értek hozzá, ahogy igazából semmihez; segítsetek, dobjunk össze valami okosságot hamar!

Mondom, legyen az ok a pánik.

Ami viszont most történik, nem pánik, hanem a „hű, de okosak vagyunk” című tragikomédia műsoron tartása, de mindenáron. Az úgynevezett második hullám beköszönte óta Orbán tovább játssza az omnipotens államférfit: gondterhelt arccal, ám reménykedve néz a magyar jövőbe, miközben a jelenről sincs halvány dunsztja sem. Döntéseket hoz, amiknek a tartalma még számára sem különösebben érdekes.

Nem az számít ugyanis, hogy mi a döntés, hanem hogy legyen döntés, lehetőleg naponta; később majd lesz naponta kettő. Nem baj, ha ezek apró pontokon sem érintkeznek a valósággal, ráadásul egymásnak is ellentmondanak.

A maszkot értem. A kézmosást értem. A másfél métert értem. A betegek otthon tartását értem. De mi a logika abban, hogy este tizenegy órakor bezárnak a szórakozóhelyek? Könyörgök, drága magyar testvéreim, ne posztolgassatok már olyasmit, hogy ez „járványügyi szempontból végül is érthető” – anélkül, hogy egyetlen nyomorult, legalább megfontolásra érdemes érvet melléraknátok!

Hát mi a büdös rettenet történik járványügyileg este tizenegy órakor?

Tizenegykor indul pusztító útjára a Covid-19? Éjjel durvábban fertőz, mint nappal? Jobban szeret a sötétben dolgozni? És ha igen, van egy nyomorult mérés, adat, statisztika, bármi, ami ezt alátámasztaná? Abban mi az észszerűség, hogy a 500 fő feletti zenés rendezvényeket nem lehet megtartani? Hát vajon mi történik ötszáz fős határnál járványtani szempontból? A vírus készenléti üzemmódban vár, míg el nem éri a tömeg az ötszázat, csak aztán kezd terjedni?

Igen, hallom a magyarázatot: minél többen vagyunk együtt egy helyen, annál nagyobb a fertőzés veszélye. Ebben van is logika. És abban mi a logika, hogy a koncerteket nem lehet megtartani, a szórakozóhelyeket be kell zárni, de a futballmérkőzések vígan mehetnek több ezer vagy akár 20 ezer néző előtt is?

Valaki mondjon már egyetlen járványügyi érvet erre! Vajon a vírus zenés közegben, ötszáz fő felett terjedni kezd, ám inaktívvá válik a sportesemények során? Hol, melyik laboratóriumban, ki kutatta ezt ki?

És abban mi az epidemiológiai okosság, hogy a gyerekek a tanárral a zárt osztályterembe zsúfolva, maszk nélkül ülnek – egymástól könyöktávolságra – negyvenöt percekig, aztán kitódulnak az udvarra, ahol viszont fel kell venniük a maszkot? Miféle agyvelőből buggyant ki ez az ötlet?

Azt gondoljuk, hogy a vírusnak ilyen lump természete van – iskolakerülő, de a kocsmákat imádja?

Borzongó kíváncsisággal várom az újabb járványellenes intézkedéseket. És rémülten látom, hogy minél kevesebb ép gondolata van a miniszterelnöknek, annál magabiztosabb. Ha pedig véletlenül egy orvos a szemébe mondja, hogy az általa épített várban nincsenek katonák (vagyis a lélegeztetőgépekhez nincs elég személyzet), beléfojtja a szót.

A valóságot meghallani? Még mit nem!

Három hónap múlva mindenkinek lesz munkája – nyilatkoztatta ki Orbán április 27-én. Csaknem fél év telt el azóta, és százezrek vannak állás nélkül. Nem kell aggódni, aki megbetegszik, azt meggyógyítjuk – nyilatkoztatta ki szeptember 16-án. Csak azon a napon kilencen haltak bele a fertőzés szövődményeibe.

Az a helyzet, hogy ebben a szerencsétlen országban végső soron egyetlen ember fejében dől el minden. És minden jel azt mutatja, hogy abban a fejben óriási a baj.

