Válságban még inkább felértékelődhetnek az ICT-megoldások

Egyre több elemzés mutat rá, hogy újabb gazdasági válság közelít, ugyanakkor a hazai ICT-piaci szereplők egyelőre nem érzik a lassulást. Jövőt álló technológiák, befektetés a humánerőforrásba, a belső folyamatok átszervezése is szerepel a túlélési stratégiák között.

Az 5G-hez is elengedhetetlen az optikai hálózat

Az elmúlt másfél évben elindult világgazdasági lassulás egyre inkább eléri régiónkat is, ezért érdemes minden országnak mind a monetáris, mind a fiskális politikában válaszlépéseket előkészítenie. Ezt Varga Mihály pénzügyminiszter nyilatkozta az MTI-nek október közepén a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank közgyűlése után. A GKI Gazdaságkutató pedig szeptember elején tett közzé egy előrejelzést arról, hogy a második félévben jelentősen lassul a magyar gazdaság növekedése, a csökkenés pedig már nagyon kis mértékben ugyan, de elkezdődött – írta összeállításában az IT Business.

A 2008-as gazdasági válság után viszonylag hosszú és stabil fejlődés következett, ugyanakkor hamarosan újabb krízis jöhet. Az IT Business magazin több ICT-piaci szereplőt – köztük az Invitech-et – is megkérdezte, hogy mire számítanak, hogyan készülnek a prognózisokban előrejelzett gazdasági változásokra.

„Az Invitech a hazai távközlési infrastruktúra és menedzselt üzleti IT-szolgáltatók egyik markáns képviselője, kiemelkedő adottságai, országos lefedettségű optikai gerinchálózata, valamint adatközponti képessége hosszú távon is stabil, növekvő piacot jelent számunkra. A távközlési és üzleti IT-piac globálisan és hazánkban is tapasztalható, hasonló irányú trendjei – adatforgalom-növekedés, IT-biztonság felértékelődése, szakemberhiány stb. – ugyanis egyértelműen a vállalat adottságainak további felértékelődését vetítik előre” – közölte Gerald Grace, a társaság vezérigazgatója.

Az infokommunikációs cég értékelése szerint az IP-alapú adatforgalom általánosan tapasztalható növekedése és az 5G technológia elterjedése a kiterjedt optikai gerinchálózatok meglétét és további fejlesztését igényli.

A társaságnál úgy látják, hogy a robusztus adatközponti infrastruktúra, illetve az erre épülő komplex felhőmegoldások térnyerése a makrogazdasági folyamatoktól függetlenül jelentkező, hosszabb távon is érvényesülő általános tendencia. Ezt támasztják alá egybehangzóan a nemzetközi és hazai kutatások, valamint a globális infrastruktúra-beruházásokból kirajzolódó vállalati prognózisok is.

„A felhőmegoldások alkalmazása, valamint az Invitech szolgáltatási portfóliójának további erősségét jelentő kiszervezett informatikai szolgáltatások – IT-outsourcing – igénybe vétele ráadásul a vállalati üzleti hatékonyságnövelés kézenfekvő lehetősége. Így adott esetben egy esetleges gazdasági lassulás, illetve az ezzel együtt járó megfontoltabb üzleti működés tovább növeli az Invitech megoldásainak jelentőségét” – hangsúlyozta Gerald Grace.

