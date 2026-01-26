Az Európai Unió Tanácsa elfogadta azt a rendeletet, amely fokozatosan megtiltja az orosz eredetű vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatalát az EU területére – közölte hétfőn a tagállami kormányokat képviselő brüsszeli intézmény.

A jogszabály értelmében az EU-ban nem lehet majd orosz vezetékes gázt és LNG-t importálni. A tilalom a rendelet hatálybalépését követő hat hét elteltével lép életbe, ugyanakkor a már érvényben lévő szerződésekre átmeneti időszak vonatkozik. Az LNG-re vonatkozó teljes tilalom 2027 elején, míg a vezetékes gázra vonatkozó 2027 őszén válik véglegessé.

A tagállamoknak minden importengedélyezési eljárás során ellenőrizniük kell a gáz eredetét. A szabályok megszegéséért kiszabható bírság magánszemélyeknél akár 2,5 millió euróig, vállalatoknál pedig 40 millió euróig terjedhet, illetve elérheti a cég éves globális árbevételének 3,5 százalékát vagy az adott tranzakció becsült értékének 300 százalékát – áll a közleményben.

Záros határidőn belül terveket kell írni

A tagállamoknak március 1-jéig nemzeti terveket kell készíteniük a gázellátás diverzifikálására, kitérve arra is, milyen kihívásokkal járhat az orosz gáz kiváltása. A vállalatoknak értesíteniük kell a hatóságokat és az Európai Bizottságot minden fennmaradó orosz gázra vonatkozó szerződésről. Azoknak az országoknak, amelyek továbbra is importálnak orosz olajat, szintén be kell nyújtaniuk saját diverzifikációs terveiket.

Vészhelyzet esetén – ha egy vagy több tagállamban komolyan veszélybe kerül az ellátásbiztonság – a bizottság legfeljebb négy hétre felfüggesztheti a tilalom alkalmazását.

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában jelenik meg, és a kihirdetést követő napon lép életbe, a tagállamokban pedig közvetlenül alkalmazandó lesz.

Szijjártó: Jogi csalás történt, Magyarország pert indít

Magyarország európai bírósági keresetet nyújt be a REPowerEU-rendelet megsemmisítéséért, amely a külügyminiszter szerint jogi csalással született, és célja az orosz energiaimport ellehetetlenítése – jelentette be Szijjártó Péter hétfőn Thesszalonikiben.

A tárca közleménye szerint a miniszter hangsúlyozta, hogy az orosz kőolaj és földgáz vásárlásának tiltása ellentétes Magyarország érdekeivel.

Éppen ezért amint ez a döntés hivatalos formában is megjelenik, Magyarország kormánya benyújtja a keresetét az Európai Bírósághoz, amely kereset arra irányul, hogy ezt a jogszabályt az Európai Bíróság törölje el

– erősítette meg.

Szerinte a jogszabály „óriási jogi csalással” jött létre, mivel tartalmában szankciónak minősül, amelyhez elvileg egyhangú döntésre lett volna szükség. Állítása szerint a rendeletet kereskedelmi intézkedésként tálalták, így elegendő volt hozzá a minősített többség.

A külügyminiszter szerint a döntés az EU-jogszabályokkal ellentétes

Szijjártó Péter hozzátette, hogy a rendelet az Európai Unió saját jogszabályaival is szembemegy, mivel az alapszerződés kimondja: a tagállamok hatáskörébe tartozik meghatározni, milyen energiahordozót honnan vásárolnak.

A miniszter szerint a döntés jelentős jogi visszaélés, amely sérti Magyarország nemzeti érdekeit. Az orosz kőolajról és földgázról való leválás szerinte drasztikus rezsiköltség-emelkedést hozna. Úgy fogalmazott: „ezt akarja Brüsszel és ezt akarja a Tisza Párt, mi viszont szuverén nemzeti kormányként ezt meg fogjuk akadályozni.”

Hozzátette, hogy a jogi beadvány elkészült, és amint a döntés hivatalosan is napvilágot lát, benyújtják a keresetet, hogy jogi úton semmisítsék meg a szerintük csalárd módon elfogadott jogszabályt.