Piaci szereplőket kérdezett a Portfolio.hu arról, mekkora lehet az érdeklődés a február 2-ától (az összesen 100 milliárd forintos keret kimerüléséig) pályázható, háztartásonként legfeljebb 2,5 millió forintos lakossági energiatárolóra. A szakemberek szerint villámgyorsan elfogyhat a legalább 40 ezer család beruházását jelentősen megkönnyítő, vissza nem térítendő támogatási keret.

A Wagner Solar Hungária Kft. kiskereskedelmi üzletágának vezetője, Kőszegvári Márk például azt mondta a portálnak, nem lenne meglepődve, ha a keretösszeg már a nyitást követő 24–48 órában kiürülne.

Ugyancsak nagy rohamra számít a lakossági energiatárolós pályázatnál az A1 Solar Kft. ügyvezetője, Szenyán Endre is, az alapján hogy már most naponta több száz, egyes esetekben akár ezer lakossági megkeresés is befut hozzájuk.

Az energiatároló arra való, hogy a napelem által megtermelt áramot eltároljuk egy rövid időre, hogy minél többet fel tudjunk belőle használni később. Anyagi szempontból ez a legoptimálisabb megoldás a bruttó elszámolásban lévő napelemesek számára.

Mint írtuk, január 15-án jelent meg az Otthoni Energiatároló Program pályázati felhívása, amely azoknak lehet érdekes

akiknek van már napelemük, és kikerültek a kedvezményes szaldó elszámolásból bruttóba, vagy

akik előbb, vagy utóbb (a napelem tízéves kora után) kikerülnek a bruttó elszámolásból.

Előnyben lehetnek azok, akik

5000 fő alatti településeken laknak,

korábban önerőből létesítettek napelemet,

és pályázhatnak azok is, akik most telepítenének napelemet, tárolóval.

A programra legfeljebb hat lakásos házak pályázhatnak.

A háztartásonként 2,5 millió forintos támogatásból akár ki is jöhet az egész beruházás.

A pályázati pénzből fedezhető például a meglévő napelemeknél az inverter cseréje (előfordulhat, hogy cserélni kell, főleg régebbi típusoknál), és minden más, a beruházással kapcsolatos kiadás. Legfeljebb 10 kWh-s tároló telepítésére lehet pályázni. A neten már fél-, egymillió forint alatt is kínálnak tárolót, de van kétmillió forint feletti modell is. Akinek a beruházása drágább lesz, mint 2,5 millió forint, annak az e fölötti összeggel (önerő) rendelkeznie kell, és ezt igazolni is kell tudni. Akinek viszont 2,5 millióba, vagy annál kevesebbe kerül a beruházása, az gyakorlatilag „ingyen” meg tudja ezt valósítani.

A lapunk által megkérdezett szakértő, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség (MNNSZ) alelnöke, Szilágyi László szerint akinek már van napeleme, mindenképpen érdemes pályáznia, akkor is, ha jelenleg még nem bruttó, hanem a kedvezőbb szaldó elszámolásban van. A kormányzati bejelentések szerint aki még egy darabig szaldóban marad, attól nem fogják elvenni ezt a kedvezőbb elszámolást csak azért, mert tárolót létesített a pályázat segítségével.

A pályázat részleteiről, arról, hogy mit érdemes számításba venni, részletesen írtunk.