Az energiatároló arra való, hogy a napelem által megtermelt áramot eltároljuk egy rövid időre, hogy minél többet fel tudjunk belőle használni később. Anyagi szempontból ez a legoptimálisabb megoldás a bruttó elszámolásban lévő napelemesek számára. A közelmúltban kiírt Otthoni Energiatároló Program pályázat azoknak lehet jó,
- akiknek van már napelemük, és kikerültek a kedvezményes szaldó elszámolásból bruttóba, vagy akik előbb, vagy utóbb (a napelem tízéves kora után) kikerülnek belőle.
- Előnyben lehetnek azok, akik 5000 fő alatti településeken laknak,
- akik korábban önerőből létesítettek napelemet,
- és pályázhatnak azok is, akik most telepítenének napelemet, tárolóval.
A programra legfeljebb hat lakásos házak pályázhatnak.
A támogatás maximum összege 2,5 millió forint, így a 100 milliárd forintos keretből legalább 40 ezer családnak juthat. A pályázati pénzből fedezhető például a meglévő napelemeknél az inverter cseréje (előfordulhat, hogy cserélni kell, főleg régebbi típusoknál), és minden más, a beruházással kapcsolatos kiadás. Legfeljebb 10 kWh-s tároló telepítésére lehet pályázni. A neten már fél-, egymillió forint alatt is kínálnak tárolót, de van kétmillió forint feletti modell is.
Akinek a beruházása drágább lesz, mint 2,5 millió forint, annak az e fölötti összeggel (önerő) rendelkeznie kell, és ezt igazolni is kell tudni. Akinek viszont 2,5 millióba, vagy annál kevesebbe kerül a beruházása, az gyakorlatilag „ingyen” meg tudja ezt valósítani.
A támogatás vissza nem térítendő.
Hogyan lehet jelentkezni?
Már előfizető vagyok, Belépek