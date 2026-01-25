napelemotthoni energiatároló pályázat
Otthoni Energiatároló Program: kinek érdemes pályáznia a 2,5 millió forintra? A szakember szerint mindenkinek

Farkas Norbert / 24.hu
admin Tamásné Szabó Zsuzsanna
2026. 01. 25. 09:47
Farkas Norbert / 24.hu
Január 15-án megjelent az Otthoni Energiatároló Program pályázati felhívása, amely elsősorban azoknak szól, akiknek már van napelemük, de akik most szeretnének napelemet, tárolóval, azoknak is érdekes lehet. A háztartásonként 2,5 millió forintos támogatásból akár ki is jöhet az egész beruházás. A szakértő szerint akinek már van napeleme, mindenképpen érdemes pályáznia, akkor is, ha jelenleg még nem bruttó, hanem a kedvezőbb szaldó elszámolásban van. Mutatjuk, miért.

Az energiatároló arra való, hogy a napelem által megtermelt áramot eltároljuk egy rövid időre, hogy minél többet fel tudjunk belőle használni később. Anyagi szempontból ez a legoptimálisabb megoldás a bruttó elszámolásban lévő napelemesek számára. A közelmúltban kiírt Otthoni Energiatároló Program pályázat azoknak lehet jó,

  • akiknek van már napelemük, és kikerültek a kedvezményes szaldó elszámolásból bruttóba, vagy akik előbb, vagy utóbb (a napelem tízéves kora után) kikerülnek belőle.
  • Előnyben lehetnek azok, akik 5000 fő alatti településeken laknak,
  • akik korábban önerőből létesítettek napelemet,
  • és pályázhatnak azok is, akik most telepítenének napelemet, tárolóval.

A programra legfeljebb hat lakásos házak pályázhatnak.

A támogatás maximum összege 2,5 millió forint, így a 100 milliárd forintos keretből legalább 40 ezer családnak juthat. A pályázati pénzből fedezhető például a meglévő napelemeknél az inverter cseréje (előfordulhat, hogy cserélni kell, főleg régebbi típusoknál), és minden más, a beruházással kapcsolatos kiadás. Legfeljebb 10 kWh-s tároló telepítésére lehet pályázni. A neten már fél-, egymillió forint alatt is kínálnak tárolót, de van kétmillió forint feletti modell is.

Akinek a beruházása drágább lesz, mint 2,5 millió forint, annak az e fölötti összeggel (önerő) rendelkeznie kell, és ezt igazolni is kell tudni. Akinek viszont 2,5 millióba, vagy annál kevesebbe kerül a beruházása, az gyakorlatilag „ingyen” meg tudja ezt valósítani.

A támogatás vissza nem térítendő.

Hogyan lehet jelentkezni?

