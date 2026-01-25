Az energiatároló arra való, hogy a napelem által megtermelt áramot eltároljuk egy rövid időre, hogy minél többet fel tudjunk belőle használni később. Anyagi szempontból ez a legoptimálisabb megoldás a bruttó elszámolásban lévő napelemesek számára. A közelmúltban kiírt Otthoni Energiatároló Program pályázat azoknak lehet jó,

akiknek van már napelemük, és kikerültek a kedvezményes szaldó elszámolásból bruttóba, vagy akik előbb, vagy utóbb (a napelem tízéves kora után) kikerülnek belőle.

Előnyben lehetnek azok, akik 5000 fő alatti településeken laknak,

akik korábban önerőből létesítettek napelemet,

és pályázhatnak azok is, akik most telepítenének napelemet, tárolóval.

A programra legfeljebb hat lakásos házak pályázhatnak.

A támogatás maximum összege 2,5 millió forint, így a 100 milliárd forintos keretből legalább 40 ezer családnak juthat. A pályázati pénzből fedezhető például a meglévő napelemeknél az inverter cseréje (előfordulhat, hogy cserélni kell, főleg régebbi típusoknál), és minden más, a beruházással kapcsolatos kiadás. Legfeljebb 10 kWh-s tároló telepítésére lehet pályázni. A neten már fél-, egymillió forint alatt is kínálnak tárolót, de van kétmillió forint feletti modell is.

Akinek a beruházása drágább lesz, mint 2,5 millió forint, annak az e fölötti összeggel (önerő) rendelkeznie kell, és ezt igazolni is kell tudni. Akinek viszont 2,5 millióba, vagy annál kevesebbe kerül a beruházása, az gyakorlatilag „ingyen” meg tudja ezt valósítani.

A támogatás vissza nem térítendő.

Hogyan lehet jelentkezni?