Bod Péter Ákos a K&H-ügyről: félelmet akar kelteni a kormány

Igazat ad a K&H bank vezető elemzőjének, Németh Dávidnak a magyar gazdaság állapotának leírásában a Della vendége, Bod Péter Ákos. A korábbi jegybankelnök szerint a történtek óvatosságra intik a gazdasági szereplőket, hogy még jobban vigyázzanak véleményük közlésével. Mint fogalmazott:

Ez egy rossz üzenet, ami károsan befolyásolja az üzletmenetet.

Ahogy arról a 24.hu-n is beszámoltunk, a kormány a politikai kampánya részévé tette a K&H Bank elemzőjének egy hétfői háttérbeszélgetésen elhangzott szavait a választás utáni szükségszerű költségvetési korrekcióról, a Tisza Párt győzelmét beárazó piaci várakozásokról.

A nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé

– reagált az elemzésre Orbán, amit a K&H sem hagyott szó nélkül.

Az e heti Dellában konkrét példákon keresztül mutatjuk be, a politika rátelepedése a gazdaságra hogyan kényszeríti alkalmazkodásra a legnagyobb vállalatokat, és hogyan befolyásolja jelenlétüket a nyilvánosságban.

Vendégünkkel a pénteken esedékes amerikai-magyar csúcstalálkozóról is beszéltünk. Bod Péter Ákos nem zárta ki, hogy Orbán Viktor baráti alapon meggyőzi Donald Trumpot, hogy átmeneti mentességet kapjon az orosz olajszállításokat sújtó amerikai szankciók alól, de szerinte a washingtoni adminisztrációt nehezebb lesz meggyőzni arról, hogy Magyarország valóban kényszerhelyzetben van, kiszolgáltatott az orosz olajnak.

Szóba került egy másik „csúcstalálkozó”, a sokak által várt Magyar Péter–Orbán Viktor miniszterelnök-jelölti vita is. Van ennek még jelentősége? Kinek fontos, hogy megvalósuljon? És ki az a harmadik szereplő, aki nélkül nincs vita?

Válaszok a legfrissebb Dellában.