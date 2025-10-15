Orbán Krisztián: Világ, fizess! – ezt üzeni Amerika

Ebben a világban a döntések fundamentális mozgatórugója nem a kölcsönös haszon, hanem a nemzetbiztonság lesz. Európának nincs más választása, mint jelentős gazdasági szerkezetváltást végrehajtani:

az autóipar és egyéb fogyasztási cikkek helyett az állami megrendelésekből élő nagy infrastrukturális ágazatokra és a hadiiparra koncentrálni.

Ez persze rossz hír az autóipari befektetésekre koncentráló magyar gazdaságnak. Ráadásul nem látszik, hogy lennének olyan magyar vállalatok, amelyek jelentős hasznot húzhatnának a megváltozó környezetből. Az állami közreműködéssel felpumpált ilyen cégek sem valószínű, hogy képesek lennének erre, mert a honi járadékvadászatra alapuló üzleti modelljük az ország határain kívül legalábbis nem segíti őket.

Orbán Krisztián szerint Európa egyértelműen

az orosz fenyegetést azonosította a következő időszak legnagyobb kihívásaként, és annak elhárítását a kontinens fundamentális érdekeként.

Vendégünk reálisnak tartja, hogy az orosz háborús fenyegetés közvetlen fizikai formát ölt az északi országok – Finnország, a Baltikum és Lengyelország északi része – esetében. Az ezzel szembeni védekezésnek rendelik alá az Unió politikáját, ez magyarázza a Donald Trumpnak szóló hízelgést és az általa diktált egyoldalú megállapodások elfogadását.

Közben elindult egy intenzív iparfejlesztés is, ez azonban csak az alapvető érdek szempontjából megbízhatónak ítélt országok számára generál majd hasznot. Ezen védelmi logika mentén alakulhat ki a mag-Európa és az új periféria.