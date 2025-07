Viharkárok: így fizetnek a biztosítók

A károk elsősorban a házak tetőszerkezetében és a kidőlő fák miatt a gépjárművekben keletkeznek. A vihar lokális jellegét mutatja, hogy ugyanannak a dombnak az egyik oldalát teljesen letarolta a szélvihar, a másik oldalát érintetlenül hagyta – szemlélteti egy személyes példával a helyzetet a Della vendége.

Kurtisz Krisztiánnal arról is beszéltünk, hogy mekkora terhet jelentenek a szektornak a kormányzati intézkedések, adók. Utóbbiak a casco biztosítások terén már a külföldi kínálat felé terelik a céges flottákat üzemeltetőket. Vendégünk szerint jobb lenne rendes piaci körülmények közt működniük, de majd az idő eldönti az intézkedések racionalitását. Azt kevésbé tartja valószínűnek, hogy az adók kivezetése esetén csökkennének a biztosítói díjtételek, inkább a szolgáltatásokban nyújtanának többet az ügyfeleknek.

Beszéltünk a nyár slágertermékéről, az utasbiztosításokról is. Érdekes tapasztalatuk a biztosítóknak, hogy milyen sokan betegszenek meg a nyaralásuk alatt; ennek okát is elmondta vendégünk. Valamint azt is, hogy a viszontbiztosítási piac emelkedő díjai milyen nyomást helyeznek a biztosítókra.