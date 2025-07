Medgyessy Péter: Orbán Viktor elvesztheti a választást

Ma 50 százaléknyi esélyt látok arra, hogy a Fidesz elveszti a választást

– mondja a Della vendége, Medgyessy Péter volt miniszterelnök, aki szerint egy új kormány dolgát jelentősen megnehezíti a politikai intézmények fideszes bekötése, valamint a gazdaság állapota, ami súlyos döntések meghozatalára kényszeríti az új vezetést. Azt sem zárta ki, hogy – hasonlóan 2002-höz – a Fidesz ezúttal is rejtett bombákkal adná át a költségvetést.

Bár nem zárja ki, de nem is szeretné, ha ismét kétharmaddal győzne bármelyik politikai oldal; azt is elárulta, hogy ilyen feltételek mellett szerinte hogyan lehet visszabontani a NER-t és mi várható a Fidesz-rendszer oligarcháitól.

Medgyessy szerint bármilyen kormány kerül hatalomra, az Európai Unióval meg kell egyeznie, békét kell kötnie. Ami most zajlik, az nem folytatható, nem lehet mindig kerékkötő lenni. Az sem fog működni, hogy a Patrióták döntő befolyást szerezzenek az EU-ban, ha ez bekövetkezne is, Magyarország súlya ebben a felállásban is csekély maradna.

Orbán Viktor politikai visszavonulását nem látja maga előtt, szerinte a kormányfő nem gondolkodik azon, hogy átadja a stafétabotot, sokáig a Fidesz első embere akar maradni. Még 2030-ban is csak 67 éves lesz, ami a politikában nem kor – érvelt vendégünk.

Beszéltünk Magyar Péterről is, akiről a korábbi szocialista miniszterelnöknek az volt a véleménye, hogy

még abban a stádiumban van, amikor azt gondolja, hogy mindent jól tud. Előbb-utóbb mindenki rájön, hogy nem tud mindent.

Elmondta a véleményét Takács Péter egészségügyi államtitkár és Kulja András, a Tisza Párt egészségügyi politikusának televíziós vitájáról: szerinte az rossz színvonalú volt, a résztvevők felkészületlenek voltak, és reméli, hogy a következő alkalommal jobb minőségű szakpolitikai vitát láthatunk. „Jobb, ha ezt elfelejtjük” – értékelt.

Medgyessy Péter arról is beszélt a műsorban, hogy személyesen kívánt jobbulást a lakása előtt megtámadott Jeszenszky Géza volt külügyminiszternek, és azt is elmondta, miért tartotta fontosnak ezt a gesztust, illetve szerinte mi vezethetett idáig, mikor romlott meg a politikai közbeszéd, amely agressziót közvetít a társadalom felé.

Arról is beszéltünk, hogy eljöhet-e még a baloldali gondolat reneszánsza, valamint mit tart rossznak Orbán orosz- és Kína-politikájában.