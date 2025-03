Donald Trump lenne az Élet Vize?

Tarjányi Péter szerint Magyarországon folyamatban van ugyan a katonai fejlesztés, ám a hadieszközök mellett a megfelelő létszám is kulcsfontosságú a biztonsági veszélyek elhárításához. A biztonságpolitikai szakértő hozzátette, a sorkatonaság visszaállítására most még nem kerül sor, de valamilyen hibrid megoldásban gondolkodni kell. Kérdés, hogyan fogadna egy ilyen lépést a közvélemény: a felmérésekből annyit tudunk, hogy a magyar fiatalok kis arányban lennének készek katonaként szolgálni a hazát akár az életük árán is.

A fiatalok túlnyomó része nem maradna itt egy válsághelyzetben

– állítja vendégünk.

Eközben az orosz és a kínai hadseregben nagy hangsúlyt fektetnek a bonyolult fegyverrendszerek fejlesztésére, a technikát kezelni képes személyzet képzésére, ami hadászati előnyt jelent számukra.