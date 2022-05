A Balfi és a Visegrádi ásványvíz is eltűnt a boltok polcairól

Elképzelhető, hogy egy-egy eldugott kisbolt hátsó polcának takarásban lévő részén még esetleg lehet találni egyet-egyet a megmaradt raktárkészletekből, de a Telex olvasói jelzések alapján azt írja, a nagyobb láncok kínálatában már nem találják a vásárlók, és az online áruházakban sem találtak rendelhető példányt Balfi és Visegrádi vizekből.

Emlékeztetnek továbbá, hogy a Balfi eltűnéséról januárban már írt a Nyugat.hu, a lap a Sopron melletti Balfon is járt, és azt látták, hogy a palackozóüzemben áll a termelés, nem is volt élet az üzem területén, a szokásos kamionsornak sem volt nyoma sem. A Balfi és Visegrádi a legutóbbi információk szerint a Pet-Pack Kft-hez tartozott. Az Mfor pár hónappal ezelőtt írt arról, hogy a céghez köthető három ásványvíz-palackozóból egyet megvett a Mol-hoz tartozó Fonte Viva Kft., mégpedig azt, ami Csányon található és Pannon-Aqua néven fut. Céges dokumentumokból akkor arra lehetett következtetni, hogy a Balfi és a Visegrádi ásványvíz telephelye a Pet-Packnál marad, a két vizet továbbra is ők gyártják.

A gyártót nemcsak nekik nem sikerült elérniük, de az ásványvízszövetség megkereséseire se reagálnak. Beszéltek a nagyobb hazai ásványvizes cégekkel is, de ők is csak pletykákat hallanak a Balfit és a Visegrádit gyártó cég helyzetéről. Annyit írtak még, hogy a gyártó Pet-Pack a céges beszámolók szerint nem volt túl jó bőrben. Míg a járvány előtti években több mint 4 milliárdos árbevételük volt, addig az Opten céginformációs rendszer adatai alapján 2021-re már 7,8 milliárdos veszteséget termeltek. A magyar mellett egy svájci és egy ciprusi cég tulajdonában álló vállalat adósságállománya több milliárd forint és több végrehajtást is indítottak ellenük.