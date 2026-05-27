23 év után újra találkozik Noszály Sándor a nőkkel, akik A Nagy Ő-ben versengtek érte

Noszály Sándor ma a Mokka vendége volt, ahol egyebek mellett egy kilátásba került találkozó is szóba került: a teniszező 23 év után fut majd újra össze a nőkkel, akik annak idején a szívéért versengtek A Nagy Ő című realityben.

Ez egy nagyon jó dolog lesz, mert a lányok találták ki. Azt hiszem, pont a Melinda találta ki, csinált egy Messenger-csoportot, és nagyon-nagyon érdekes, hogy kivel mi történt, kinek lett gyereke, ez olyan, mint egy érettségi találkozó, szerintem óriási lesz

– jelentette ki Noszály, aki a műsorral kapcsolatban úgy fogalmazott:

Büszke nem vagyok a műsorra, mármint úgy, hogy nem villantok vele, hogy én voltam A Nagy Ő, de hát ez kereszt rajtam. Óriási lelki tapasztás volt, viszont most tudtam meg, hogy megkaptam az Antistigma-díjat, a StigmaNO podcast miatt, arra büszkébb vagyok.

Noszály, az első Nagy Ő

Mint ismeretes, A Nagy Ő első hazai évadának Noszály Sándor volt a főszereplője 2003-ban. A műsor végén Melindát választotta párjául, ám kapcsolatuk szakítással végződött.

A teniszező egyébként jelenleg egy saját maga által megálmodott 40 napos kihíváson vesz részt, melynek célja az, hogy újra formába hozza magát, gyógyszerei mellékhatásaként ugyanis 15 kiló szaladt fel rá az elmúlt időszakban.