Elmarad a Jazzfest Budapest fesztivál

Június végén immár ötödik alkalommal tartanák meg a Jazzfest Budapestet, ám a szervezők közölték, hogy lemondják az idei fesztivált, mert az utolsó hetekben kiderült, hogy nem finanszírozható.

2026-ban azáltal, hogy az Erkel Színházat elvették a korábbi üzemeltetőjétől, az Operától, és az újak nem kívánják bérbe adni, elvesztettük a fő játszó helyünket, ezért kénytelenek voltunk alternatív megoldást keresni, hogy a fesztivált folytathassuk. A Főváros segítő kezet nyújtott, megkaptuk a Városháza Parkot. Itt viszont színpadot, nézőteret, lelátót kell építeni, és minden egyéb szolgáltatást biztosítani kell. Ezek elképesztően magas összegek, és ráadásul a külföldi fellépők honoráriumán és utazási költségein kívül, ezeket is előre kell finanszírozni

– írják a közleményben, hozzátéve, hogy jelen helyzetben, amikor a pénzügyi támogatás kinullázódott, mindent a jegyértékesítésből kell finanszírozni. Elmondásuk szerint azonban a jegyeladás nagyon messze elmaradt a várhatótól, a teljes jegykontingens mindössze 26-27 százaléka talált vevőre. Ezen kívül az egész rendezvényszervező szektort érintő, a közelmúlt eseményei által generált problémák is jelentősen nehezítették a munkájukat.

Az elmúlt napokban minden lehetőséget megvizsgáltunk, kerestünk rövid- és hosszútávú megoldást is, azonban nem jártunk sikerrel. Be kellett lássuk, hogy a fesztivál finanszírozhatatlanná vált. A nagyobb károk elkerülése érdekében ma este meg kellett hoznunk a szomorú és rendkívül fájdalmas döntést: lemondjuk a Jazzfest Budapest 2026 fesztivált

– írják. Hozzáteszik,

jelenleg még magunk sem látjuk döntésünk legtöbb következményét, anyagi vonzatát. Azonban sok bizonytalanság ellenére is hangsúlyozzuk, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a jegyvásárlóinkat kártalanítsuk

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a Jazzfestet felújításra hivatkozva tették ki az Erkelből: