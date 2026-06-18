Megérkezett Kína a Föld kávzi-holdjához, hamarosan le is szállhat rajta

Megérkezett a kínai Tienven–2 űrszonda egy földközeli aszteroida közelébe, amelyre hamarason megkísérelhet leszállni is. A szakértők szerint ezzel korábban ismeretlen részleteket tárhat fel a Holddal kapcsolatban, és hasznos információkat szolgáltathat az űrkutatás, illetve az aszteroidavédelem ágazatainak.

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, a Tienven–2 űrszondát 2025. május 29-én bocsátották fel a Hszicsangi Műholdindító Központból, egy Hosszú Menetelés–3B hordozórakétával. Küldetésének célja, hogy mintákat juttasson a Földre a 2016HO3 jelű kisbolygóról, melynek átmérője nagyjából 40–100 méteres lehet. Ezt az égitestet a Föld második holdjának is szokták nevezni, mivel – bár technikailag a Nap körül kering – köröket tesz meg bolygónk körül.

A kínai kormány sok részletet titokban tart a Tienven–2 küldetéssel kapcsolatban, tervezett idővonalát is csak sajtóértesülésekből ismerjük. Eszerint a szonda idén június 7-én érkezhetett az aszteroida közelébe, amit különböző megfigyelések is megerősítenek. A mintavételt várhatóan július 4-én hajtja végre, előtte azonban számos megfigyelést végez az égitesten. Ha az eredmények alapján úgy tűnik, hogy a felszíne nem eléggé szilárd, akkor a felszín felett lebegve gyűjti majd be a mintákat. Ellenkező esetben viszont landolhat rajta, és egy fúró segítségével az aszteroida mélyebb rétegeiből is szerezhet anyagot. Ilyesmit korábban egyik űrszonda sem hajtott végre – írja a Live Science.

A Tienven–2 2027 áprilisában indulhat vissza a Föld felé, hat hónappal később pedig meg is érkezhet bolygónkra körülbleül 100 grammnyi mintát őrző kapszulája. Az űrszonda munkája azonban ezzel nem ér véget: mindezek után ismét útnak indul, ezúttal a Mars és a Jupiter között keringő 311P/PanSTARRS nevű aszteroidához. Ehhez az objektumhoz 2035-ben érkezhet meg.

A Földre juttatott minták vizsgálatával a kutatók megválaszolhatják a 2016HO3 eredetének kérdését. Bizonyos elméletek szerint az égitest egy egyszerű, az aszteroidaövből származő kisbolygó, más vélekedés viszont úgy tartják, a Hold egy darabja lehet.

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