terry crews
Szórakozás

Terry Crews elárulta, melyek a kedvenc ételei, amiket Magyarországon kóstolt

Rich Fury / Getty Images
admin Grósz Petra
2026. 06. 18. 09:06
Rich Fury / Getty Images

Terry Crews, a Feketék fehéren sztárja nemrég új műsora, a 100 Cooks című gasztro-reality kapcsán adott interjút a Feminának, ahol arról is kérdezték, magyarországi látogatása alkalmával kóstolt-e olyan ételt, amit máig nem tudott elfelejteni.

Próbálok emlékezni a nevére… úgy hívják… Paradicsom, tojással a tetején. Lecsó! Egy kis kenyérrel ettük, ó istenem. Minden nap meg tudnám enni!

– jelentette ki Crews, akinek a csavaros fagylaltok is nagyon ízlettek.

Amiket tölcsérben adnak. Olyan jó! Minden nap meg tudnám enni, olyan jó volt. Nagyon jó ételeket ettem. Emlékszem, amikor Budapesten jártam, elmentem arra a piacra, ami azon a vasútállomáson van, kaptunk friss zöldséget, az egész lenyűgöző volt! Nagyon jókat ettem!

– emlékezett vissza.

Kapcsolódó
Terry Crews-zal szelfizett Nagy Adri
A Hungaroringen futottak össze.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Anyai élményeiről mesélt Millie Bobby Brown
Közel 25 év után folytatást kap az Austin Powers egy 4. filmmel
Miért viselt egy női arcképpel ellátott szoknyát Michelle Obama, amit még férje is megkönnyezett?
Jeremy Clarkson rákkal küzd: Agresszív, de még korai stádiumban van
Észak-koreai stílus jellemezte forrásaink szerint a győri helyi médiát – a fideszes korszak emberei ebből semmit sem érzékeltek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik