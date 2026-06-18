Terry Crews elárulta, melyek a kedvenc ételei, amiket Magyarországon kóstolt

Terry Crews, a Feketék fehéren sztárja nemrég új műsora, a 100 Cooks című gasztro-reality kapcsán adott interjút a Feminának, ahol arról is kérdezték, magyarországi látogatása alkalmával kóstolt-e olyan ételt, amit máig nem tudott elfelejteni.

Próbálok emlékezni a nevére… úgy hívják… Paradicsom, tojással a tetején. Lecsó! Egy kis kenyérrel ettük, ó istenem. Minden nap meg tudnám enni!

– jelentette ki Crews, akinek a csavaros fagylaltok is nagyon ízlettek.

Amiket tölcsérben adnak. Olyan jó! Minden nap meg tudnám enni, olyan jó volt. Nagyon jó ételeket ettem. Emlékszem, amikor Budapesten jártam, elmentem arra a piacra, ami azon a vasútállomáson van, kaptunk friss zöldséget, az egész lenyűgöző volt! Nagyon jókat ettem!

– emlékezett vissza.