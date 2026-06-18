Három hete sunnyog a Népszava milliárdos tulajdonosa

Ismét az újságon keresztül üzent tulajdonosának, Leisztinger Tamásnak, valamint az olvasóinak a Népszava szerkesztősége, amely legutóbb három hete tudott nyomtatott Népszavát készíteni, miután a Mediaworks nyomdája felmondta a szerződésüket.

„Ez a szerkesztőség számára rendkívül nyomasztó, hiszen nemcsak a munkánk, hanem a szenvedélyünk is a lapkészítés, és tisztában vagyunk azzal, hogy olvasóink a kinyomtatott újságot szeretnék kézbe venni. Mi azonban e pillanatban ugyanúgy a helyzet foglyai vagyunk, ahogy önök: a Népszava tulajdonosa, Leisztinger Tamás szórványos üzenetei nem nyitnak teret a tárgyalásra, a lehetőségek számbavételére, az előrelépésre. A tulajdonos többszöri kérésünk ellenére három hét alatt sem fogalmazta meg írásban, mik az elképzelései a lap és az online portál jövőjét illetően, mit vállal és mit vár el” – írta a lap szerkesztősége, amely elismerte, hogy a kiadójuk jelentős tartozást halmozott fel a nyomda felé.

„Az első lépés e tartozás kifizetése lehet, ezt követően kell kidolgozni a gazdaságos működtetés távlati programját. A tulajdonosnak jeleztük azt is, hogy hosszú távon szeretnénk biztosítottnak látni a Népszava jövőjét. Továbbra is várjuk az írásba foglalt tárgyalási ajánlatot – vagy legalább a világos tulajdonosi döntést” – hívták fel a figyelmet.

Szeretnénk ugyanakkor leszögezni: egyes pályatársaink sugalmazásával ellentétben a Népszava sosem volt a NER része, a tartalomra soha, semmilyen hatással nem volt az, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda a Népszavában is megjelentetett kormányhirdetéseket. Ezek kizárólag a mesterségesen monopolhelyzetbe hozott Mediaworks által kért, feltűnően túlárazott terjesztési- és nyomdaköltségek kifizetésében játszottak szerepet, azaz a NER nem a Népszavát, hanem saját tulajdonát, a Mediaworksöt támogatta a hirdetésekkel. Ezek elmaradása vezetett ahhoz az adóssághoz, amely miatt a NER által kreált Mediaworks felfüggesztette a lap kinyomtatását és terjesztését

– magyarázták a helyzetüket és kérve egyben az olvasóik türelmét.

Leisztinger 2019-ben vette meg a lapot Puch László, az MSZP egykori pénztárnokának érdekeltségébe tartozó cégtől. A vagyonát 109 milliárd forintra becsülte a Forbes 2024-ben, így a 25. leggazdagabb magyarként szerepelt a listáján.