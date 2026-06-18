Hatvan éve nem volt ilyen győzelme Angliának a focivébén

Az angol labdarúgó-válogatott meggyőző, 4-2-es győzelemmel kezdte el a 2026-os világbajnokságot. Harry Kane duplázott, betalált Jude Bellingham és Marcus Rashford is, és ugyan a horvátok kétszer is kiegyenlítettek, végül örülhetnek, hogy csak kettővel kaptak ki.

Az Opta statisztikája szerint Angliának legutóbb 60 éve, az 1966-os vb-döntőben volt legutóbb 4-2-es győzelme a tornán.

4-2 – Tonight was England’s first 4-2 win in a FIFA World Cup match since the 1966 final against West Germany. Home. pic.twitter.com/RApluhekyl — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Sőt, a világbajnokságok történetében ez a második 4-2-je Angliának. 1966-ban az NSZK-t verte a csapat, akkor hosszabbítás kellett hozzá, ugyanakkor vb-aranyat ért – az mind a mai napig az angol válogatott legnagyobb sikere és egyetlen komolyabb tornasikere.

Most történt meg először, hogy Anglia három egymást követő világbajnokságot is győzelemmel kezdett. De, ami megnyugtatóbb lehet a szövetségi kapitány, Thomas Tuchel számára, hogy 2002 után sikerült ismét top15-ös válogatottat verni a világbajnokságon.

Az angolok a második fordulóban Ghánával találkoznak majd a világbajnokságon.