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Foci foci vb 2026

Hatvan éve nem volt ilyen győzelme Angliának a focivébén

Harry Kane
Paul ELLIS / AFP
admin Futó Csaba
2026. 06. 18. 01:34
Harry Kane
Paul ELLIS / AFP

Az angol labdarúgó-válogatott meggyőző, 4-2-es győzelemmel kezdte el a 2026-os világbajnokságot. Harry Kane duplázott, betalált Jude Bellingham és Marcus Rashford is, és ugyan a horvátok kétszer is kiegyenlítettek, végül örülhetnek, hogy csak kettővel kaptak ki.

Az Opta statisztikája szerint Angliának legutóbb 60 éve, az 1966-os vb-döntőben volt legutóbb 4-2-es győzelme a tornán.

Sőt, a világbajnokságok történetében ez a második 4-2-je Angliának. 1966-ban az NSZK-t verte a csapat, akkor hosszabbítás kellett hozzá, ugyanakkor vb-aranyat ért – az mind a mai napig az angol válogatott legnagyobb sikere és egyetlen komolyabb tornasikere.

Most történt meg először, hogy Anglia három egymást követő világbajnokságot is győzelemmel kezdett. De, ami megnyugtatóbb lehet a szövetségi kapitány, Thomas Tuchel számára, hogy 2002 után sikerült ismét top15-ös válogatottat verni a világbajnokságon.

Az angolok a második fordulóban Ghánával találkoznak majd a világbajnokságon.

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