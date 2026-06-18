elektromos rollertűzkatasztrófavédelem
Belföld

Egy elektromos roller miatt gyulladt ki egy ház

Használhatod: tűzeset illusztrálása. Ne használd: gyárak, irodaházak, nagyobb, nem lakóépületek tűzesetei. Szerző: Csóti Rebeka / 24.hu, Image: 803252762, Fotó: Fotó 24Hu
24.hu
2026. 06. 18. 08:26
Használhatod: tűzeset illusztrálása. Ne használd: gyárak, irodaházak, nagyobb, nem lakóépületek tűzesetei. Szerző: Csóti Rebeka / 24.hu, Image: 803252762, Fotó: Fotó 24Hu

Kigyulladt egy elektromos roller egy pétervásári családi házban, a tűz a jármű körül lévő bútorokra is átterjedt. A város hivatásos tűzoltói rövid idő alatt eloltották a lángokat – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön a Facebook-oldalán.

A jármű vélhetően a zárlatos akkumulátora miatt kapott lángra, a tűz keletkezésekor a roller nem volt töltőre csatlakoztatva. A katasztrófavédelem azt javasolta, hogy ha töltés közben túlmelegedik a vezeték vagy a roller, azonnal ki kell húzni a csatlakozót; nem szabad sérült vezetéket vagy csatlakozót használni a töltéshez, s a hosszabbítót nem szabad feltekerni. A járművet nem szabad szétszerelni házilag, a javítást szakemberre kell bízni; ha víz, ütés vagy sérülés éri, három-négy napra „karanténba” kell helyezni, ha lehet, akkor a szabadban, ahol ha kigyullad, nem veszélyeztet más tárgyakat – írták.

Hangsúlyozták, hogy az égő lítium-akkumulátor mérgező füstöt bocsát ki, ezért azonnal el kell hagyni a helyiséget és hívni a tűzoltókat; ha sikerül eloltani a tüzet, akkor egy kád vízbe vagy egy lavórba kell tenni a járművet, hogy ne gyulladjon ki ismét. Nagyon fontosnak nevezték, hogy akkor is hívni kell a tűzoltókat, ha sikerül eloltani a kigyulladt rollert.

(MTI)

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