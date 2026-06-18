Győzelmi jelentéssel mondott le a Mol vezére a Corvinus feletti kuratórium éléről

Lemondott a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) felett álló Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumában betöltött posztjairól, köztük az elnöki megbízatásáról Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója.

Hernádi a Corvinus modellváltásáról a Telex szerint azt írta a lemondó nyilatkozatában, hogy nagyon büszke az eredményekre. Szavai szerint háromszorosára nőtt az egyetem költségvetése, megemelték a hallgatói ösztöndíjakat, és a bérek is több, mint megkétszereződtek. Emellett „kiszámítható és teljesítményalapú életpályamodellt vezettünk be”, tette hozzá.

A Corvinus volt az egyetemi modellváltás egyik mintaprojektje. Hernádi úgy tartja helyesnek, ha a közelgő jogszabályváltozás után az új rendszer kialakításában régi elnökként nem vállal szerepet, mert „óhatatlanul elfogult lenne a saját munkájával szemben”.

A Tisza Párt által az uniós források megszerzése érdekében benyújtott törvénycsomagban szerepel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) megszüntetése. A jogszabály két lépésben fogja megszüntetni a kekvákat: a nem egyetemi vagyonkezelő alapítványokat augusztus végéig, az egyetemi alapítványokat pedig 2027. augusztus elejéig törlik, a részükre odaajándékozott 3 ezer milliárd forint értékű állami vagyont pedig visszaveszik.

Ebben a cikkben írtunk arról, hogy a kekvák megszüntetésével közel háromszáz fideszes vagy Fideszhez közeli potentátnak szüntetheti meg a kellemes, jól fizető pozícióját a kormány.