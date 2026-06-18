Szijjártó Péter volt külügyminiszter jó barátjának, Benkő Szilárdnak az építőipari cége, a Verbau Kft. egy konzorcium tagjaként Ruandában hozzájutott egy négyértékű munkához, amelyet az állami tulajdonú EXIM bank finanszírozott – írja a Direkt36. Az üzlet egy olyan segélyprogram keretében zajlott, amelyet személyesen Szijjártó Péter tárgyalt le az afrikai ország külügyminiszterével. Az exminiszter egyébként korábban elmondta, hogy Benkő volt az, aki 2020-ban elhívta nyaralni a családjával a Lady MRD nevű luxusjachtra.

Szijjártó 2025 májusában jelentette be Olivier Nduhungirehe ruandai külügyminiszter társaságban, hogy a magyar kormány támogatásával, összesen 20 milliárd forintért korszerűsítik a főváros, Kigali víztisztító telepét. Elmondta azt is, hogy három magyar vállalat végzi a beruházást. Azt nem árulta el, hogy mely cégekről van szó, pedig legalább az egyik, a Verbau biztosan ismerős lehetett neki.

A tényfeltáró portál birtokába jutott a beruházás egyik dokumentuma, amely részleteket tartalmaz a fővállalkozókról. Eszerint a Verbau egy konzorcium tagjaként, két másik magyar céggel együtt szerződött le a ruandai állam által létrehozott helyi vállalattal a Karenge víztisztító telep tervezésére és bővítésére.

A Direkt36 azt írja, hogy a beruházás egy, a két ország között 2021-ben megkötött speciális segélyprogram keretében valósult meg. Ennek részeként Magyarország bizonyos feltételekkel kedvezményes hitelt adhat Ruandának, összesen 52 millió dollár (jelenleg körülbelül 16 milliárd forint) értékben. A hitelből finanszírozott projekteknek legalább fele részben Magyarországról származó áruk és szolgáltatások vásárlásával kell megvalósulnia. Ezzel a feltétellel a magyar állam elsősorban a hazai vállalkozásokat igyekezett helyzetbe hozni a segélyprogram keretében.

A keretprogram irataiban szerepelnek információk a magyar cégek kiválasztásáról is. Ezek szerint Ruanda kormánya kiválasztja a Magyarországon bejegyzett cégeket a projekthez, majd erről tájékoztatja Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumát. Mindez azt jelenti, hogy a magyar külügy, illetve Szijjártó Péter legkésőbb a kiválasztást követően tudomással bírhatott arról, hogy mely cégek vesznek részt a ruandai projektben. Így arról is tudhatott, hogy legjobb barátjának cége is egy ezek közül.

2010 után a külügyben Szijjártó közeli munkatársaként dolgozó Benkő egyik cége 2020-ban több százmillió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyik háttérintézményétől. A Direkt36 azt is megírta korábban, hogy Benkő egyik építőipari vállalata részt vett több olyan, állami tízmilliárdokkal megtámogatott nagyberuházásban, amelyek beindításában Szijjártó minisztériuma is aktívan részt vett.

A portál megkérdezte Szijjártó Pétert legjobb barátjának üzleteiről, és arról is, hogy Benkőnek erről az afrikai külügyes üzletéről tudott-e. A volt külügyminiszter azt mondta, nem foglalkozik azzal, hogy Benkő mit csinál az üzleti életben, ilyesmi nem kerül szóba közöttük.

Az, hogy a Szilárd milyen üzleti tevékenységet folytat, meg én milyen politikai tevékenységet folytatok, a kettő között soha nem volt és nem is lesz összefüggés. Nagyon figyeltem én erre

– mondta a volt külügyminiszter. A Verbau ruandai projektjére vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy a céget a ruandai állam bízta meg a feladattal, a magyar külügytől teljesen függetlenül.