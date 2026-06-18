Anyai élményeiről mesélt Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, a Stranger Things Tizije tavaly augusztusban osztotta meg a közösségi oldalán a hírt, miszerint férjével, Jake Bongiovival örökbe fogadtak egy kislányt. A színésznő féltve óvja a gyermeket a nyilvánosságtól, sosem mutatja az arcát és a nevét sem árulta még el, nemrég azonban az UNICEF Jószolgálati Nagyköveteként mesélt anyai élményeiről és tapasztalatairól.
Mint mondja, nem volt felkészülve arra, hogy létezik olyan mértékű szeretet, amilyennel a kislányát szeretheti.
Fogalmam sincs, hogy lehet ennyire elsöprő egy érzés. Egyszerűen megfogalmazhatatlan
– jelentette ki, majd arról is beszélt, hogy gyakran érzi magát bizonytalannak anyaként, például ha a lánya valami szokatlant csinál. Ilyenkor az édesanyjához vagy az anyósához szokott fordulni kérdéseivel.
Amikor arról kérdezték, mit szeretnek a legjobban együtt csinálni a gyerekével, Brown azt felelte:
Mivel nagyon szeret enni, ahogy én is, sokszor az ételen keresztül fejezzük ki, mennyire szeretjük egymást. Együtt eszünk, és mindig megkóstolja, amit én eszem, és én is azt, amit ő eszik.
A beszélgetés alkalmával a színésznő arra is kitért, hogy nagyon sok szempontból megváltozott az élete, mióta édesanya lett. Hangsúlyozta: hatalmas felelősségnek érzi egy kislány felnevelését, amiben igyekszik mindig tanulni és fejlődni.
Próbálok neki egy olyan értékrendet átadni, amiben alapvető, hogy a lányok támogatják egymást, és hogy a nők sikeresek és megvalósíthatják az álmaikat. Igyekszem segíteni egy olyan világ felépítésében, amiben önmaga lehet. Ez nem irreális, ez csak kialakít egy olyan felfogást, hogy tudja, nem kell kevesebbel beérnie.
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