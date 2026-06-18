demeter szilárdhankó balázspetőfi kulturális ügynökség
Kultúra

9 milliárd forintot kapott Demeter Szilárd alapítványa Hankó Balázs minisztériumától a választások előtt

Szajki Bálint / 24.hu
admin Polák Zsóka
2026. 06. 18. 08:46
Szajki Bálint / 24.hu
Demeter már reagált is, készek visszaadni a pénzt.

A választások előtt nem sokkal milliárdos támogatást ítélt meg a Hankó Balázs által vezetett Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a Magyar Kultúráért Alapítvány (MKA) részére – ennek Demeter Szilárd a kuratóriumi elnöke, és ez áll az akkor még Demeter által vezetett Petőfi Kulturális Ügynökség mögött is – közölte a Magyar Hang.

A választások előtt utaltak

A lap kiszúrta, hogy 2025. december 31. és 2026. április 16. között több tételben utaltak 9 milliárd forintot.

  • A legnagyobb összeget, 8 milliárd forintot március 30-án fizették ki az MKA-nak,
  • decemberben 330 milliót küldtek a Bem rakparton, az Andrássy-palotában épülő „könnyűzenei központra”,
  • idén további 750 millióval finanszírozták az alapítványi hálózat részeként működő Karátson Gábor Archívum és az (egykor Design Terminál néven ismert) Forum Hungaricum Kft. működését.

Hozzáteszik, az MKA korábban éves szinten jellemzően 400-600 ezer forintot kapott központi támogatásként, igaz, a Petőfi Kulturális Intézethez évente milliárdos nagyságrendben érkezett a közpénz.

Demeter szerint a pénz továbbra is házon belül van, készek visszaadni

A lap megkereste Demetert – aki június elején távozott a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről – ő azt válaszolta, a forrásokat egy kormányhatározat delegálta számukra, az azonban őt is meglepte, hogy már 2026 tavaszán megkapták az összeg tetemes részét, az utalások korábban mindig elhúzódtak. A pénz ugyanakkor házon belül, az alapítványhoz kapcsolódó céghálóban maradt, kuratóriumi elnökként azt javasolta, hogy „minden olyan kifizetést, támogatást, ami nem a napi működéshez szükséges, vagy nem volt rá kötelezettség vállalva, állítsunk le, vagy ne indítsunk újakat”.

Demeter szerint a jelenlegi kormány dönthet úgy, hogy mindent visszavesz, és ha így történik, akkor átadják azt, ami addig sem volt az övék, csak „jó gazdaként” vigyáztak rá. Hozzátette: mindennel el tudnak számolni, hiszen törvényi kötelezettségük volt a vagyonmegtartás, és be tudják mutatni az általuk teremtett hozzáadott értékeket.

Demeter a választások után nyilatkozott lapunknak:

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