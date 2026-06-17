bűnügyjogerős ítéletkisfaludy utcakülönös kegyetlenséggel elkövetett emberölés
Belföld

Legalább hat órán át haldoklott az áldozat, akit a barátai „törtek rommá”

Thinkstock
admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 17. 20:22
Thinkstock

Megszületett a jogerős ítélet a Fővárosi Ítélőtáblán annak a két hajléktalan férfinak az ügyében, akik elképesztő brutalitással verték agyon az egyik barátjukat 2022 októberében a VIII. kerületben, egy Kisfaludy utcai lakásban. Az orvosszakértők szerint rommá törték áldozatukat az elkövetők.

Az irgalmatlan mennyiségű csonttörést elszenvedő magatehetetlen áldozat legalább hat órán keresztül szenvedett, mire meghalt. Az elkövetők egymásra próbálták kenni a bűncselekményt a szerdai tárgyaláson, és csak pár pofont, illetve néhány ütést és rúgást ismertek be a „kivégzésből”.

Csiha Gábor, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt felelte: az elsőrendű vádlottnak 16 évről 14 év fegyházra enyhítették a büntetését, míg a másodrendű vádlott 15 év fegyházbüntetést kapott jogerősen.

A horrorisztikus gyilkosság 2022. október kilencedikén történt.

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