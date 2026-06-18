Nagykövet a barátnője a konzulnak kinevezett TV2-s sztárnak

A Szijjártó-féle Külügyminisztérium tavaly ősszel kenyai konzulnak nevezte ki Szebeni Istvánt, a TV2 Tények műsorvezetőjét. A Blikk most megírta, hogy minek is köszönheti a kinevezését: a barátnője, Nyirati Katalin lett tavaly a magyar nagykövet Kenyában, és őt követte kiküldetésben Szebeni, akinek így a párja a főnöke az afrikai országban.

A Blikk által megszólaltatott szakértő szerint a diplomáciában nem ritka, hogy egy külképviseleten házaspárok dolgozzanak, hiszen a megbízatás akár évekig is tarthat, és így a házastárs kap valamilyen feladatot, például szakács, titkárnő, vagy akár valamely diplomáciai feladatkört.

A Blikk nem tud arról, hogy Nyirati és Szebeni között volt-e házassági kötelék, amikor megkapták a diplomáciai megbízatásukat, és hiába kérdeztek erre rá, nem is kaptak rá választ.

Szebeni 2023-ig volt az azóta már megszüntetett Tények műsorvezetője, majd 2024-ben a Fidesz polgármester-jelöltjeként indult az önkormányzati választáson Ráckevén, de nem választották meg.