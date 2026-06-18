Michelle Wild a felnőttfilmes múltjáról: Mindenki tudja, de nem beszélünk róla, ha nem szükséges

Michelle Wild, vagyis Vad Kati – és az RTL+ Birodalom című sorozatában őt alakító Gombó Viola Lotti – volt a Háttér Story podcast legutóbbi adásának vendége, ahol az egykori felnőttfilmes arról is beszélt, múltja mennyire jelentett stigmát számára például a valódi filmes világban, vagy a későbbi hétköznapokban.

Volt, ahol kifejezetten erre csaptak le, és volt, ahol pont emiatt szorultam ki, mert túl ismerős az arcom… Színészileg benne lett volna a pakliban, hogy meg tudom csinálni a szerepet, csak épp egy olyan komoly jelenetbe kerültem volna bele, ahol a drámaiságot szétverte volna az érzet, hogy »Jó, nézd csak, ott van az a hogy is hívják? Tudod, az a Michelle…« És ezzel nincs is semmi baj.

Mint mondja, emiatt az elmúlt húsz évben szinte csak civil munkái voltak, de tudja, hogy Magyarországon rettentő szerencsés helyzetben van.

Óriási nyugalmat biztosított számomra a felnőtt közeg. Mindenki tudja a múltam, de nem beszélünk róla, ha nem szükséges. Ha igen, ha kérdés van, akkor pedig azt teljesen diszkréten, egyikünk méltóságának a megsértése nélkül tudjuk megtárgyalni. Tehát én nyugodtan lehetek szülői értekezleten, nyaraláson, lerobbant autóval az út szélén. Nekem ezzel nem kell kifejezetten számolnom, hogy most akkor mit fognak gondolni rólam az emberek. Én mindig rosszabbra számítottam, de bebizonyította a környezetem, hogy nem, nincs ezzel akkora baj

– magyarázta, majd később arra is kitért, mennyire tartottak tőle a férfiak.

A pályám kezdetén én már egy hosszabb fix kapcsolatban voltam. És aztán jött valaki más az életemben, aki utána a férjem lett, tizenöt évre. Nyilván sokkal kitettebbé tesz egy házasságot egy ilyen körülmény, vagyis előzmény… De az ember mindig azt gondolja, hogy jó, hát ezt majd négy fal közt elintézzük, ez a mi dolgunk. Úgyhogy innen nem volt nagy kikóricálás, tehát nem voltak olyan esetek, amikből komoly statisztikát le tudnék szűrni, hogy a férfiak hogyan gondolkodnak.

Hozzátette, hogy azért vicces esetekkel is találkozott, egy randipartnere például miután hazakísérte, azt mondta neki, reméli nem bántódik meg, de nagyon hasonlít Michelle Wildra.