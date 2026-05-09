Noszály Sándor: A gyógyszerek mellékhatásai miatt feljött rám közel 15 kiló

2024-ben lépett a gyógyulás útjára Noszály Sándor, aki mint kiderült, az év októberében bipoláris betegsége miatt orvosi kezelésre szorult. Másfél-két hónapig kezelték kórházban, és továbbra is szedi a gyógyszereit.

A teniszező a minap az Instagram-oldalára posztolt videót, melyben a pólóját levéve megmutatta követőinek, jelenleg milyen formában van, elmondása szerint ugyanis a gyógyszerei mellékhatásaként több mint 10 kilót hízott.

A gyógyszerek mellékhatásai miatt feljött rám közel 15 kiló. Ma 113 kiló vagyok, és ma elindul a 40 SEMMI. 🔥 40 nap alatt vissza akarom hozni magam fizikailag. Csináljátok velem, motiváljuk, inspiráljuk egymást!💪 Edzés, étkezés, fejlődés, padel, tanulás, mindent őszintén megmutatok nektek a napi storykban. Ha benne vagy, készíts egy képet vagy videót magadról, hogy 40 nap múlva együtt lássuk a változást!

– üzente követőinek.

