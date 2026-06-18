Észak-koreai stílus jellemezte forrásaink szerint a győri helyi médiát – a fideszes korszak emberei ebből semmit sem érzékeltek

A Fidesz súlyos választási kudarca után alig egy hónappal az a döntés született, hogy megszűnik a győri önkormányzati médiacég tartalomszolgáltatása. Bár még vegetál a Győr Plusz Média, de a tulajdonos egyértelművé tette: a kritikusai által a helyi Fidesz fő propagandafegyverének tartott médiavállalatnak a jelenlegi formájában vége.

A legtöbbször a NER-hez húzó elfogultság, részrehajlás vádjával bírált cég korábbi, illetve jelenlegi vezérigazgatóját, továbbá a főszerkesztőt kérdeztük a kialakult helyzetről, illetve szembesítettük őket a belső forrásaink által megfogalmazott, politikai kézivezérlésre vonatkozó állításokkal. Ugyanezt tettük a Fidesz, illetve az önkormányzat korábbi frontemberei, Dézsi Csaba András expolgármester és Fekete Dávid korábbi frakcióvezető megkeresésével is. Az elmondottak alapján mintha a nyilatkozók nem is ugyanarról a szerkesztőségről beszélnének.

Hazugsággyár, szégyenfolt, névtelen cikkek

A jelenlegi városvezetést támogató Tiszta Szívvel a Városért (TSZV) frakciójának vezérszónoka, Szakács András a legutóbbi közgyűlésen örömét fejezte ki, hogy

megszűnik az a hazugsággyár, amely éveken keresztül mérgezte a győri közbeszédet. Örülök, hogy leáll végre az a propagandagépezet, amely a győriek félretájékoztatásán ügyködött, amely sokakat – köztük közeli barátaimat, munkatársaimat is – igaztalanul igyekezett besározni; amely, röviden szólva, a város egyik szégyenfoltja volt.

Szakács címekkel és dátumokkal hosszan sorolta, miként támadták és próbálták lejáratni – legtöbbször névtelenül írt cikkekkel – a 2024 óta regnáló új városvezetést az önkormányzati médiában.

Győrben 2006-tól 2024-ig a Fidesz kezében volt a városvezetés, ma már csak a közgyűlési többség – ez utóbbit ugyanis a párt akkor is megtartotta, amikor elbukták a polgármesteri tisztséget.

A lapunknak megszólaló, a Győr Plusz Média szerkesztőségében dolgozó, névtelenséget kérő forrás szerint kezdetben még „nem nyomták fullban a propagandát.”

A Győr Plusz úgy igazán a Dézsi-korszakban vált propagandamédiává. Persze Borkai Zsolt alatt is az történt ott, amit a Fidesz akart, de nem ennyire direkt módon. Borkai nem várta el, hogy szinte minden második cikk róla szóljon, meg folyton ő legyen a címlapon. Abban az időszakban még az önkormányzati választás idején sem fordult elő, hogy a csapból is a polgármester folyjon

– mesélte a 24.hu-nak a régóta a helyi közszolgálati médiánál dolgozó forrásunk. „Dézsi alatt ez megváltozott. Ő gyakran nem is a vezérigazgatóhoz fordult, hanem felhívta a konkrét újságírót, hogy az a cikk vagy tudósítás pontosan milyen legyen. Amúgy is gyakran bejárt a szerkesztőségbe, állandóan szerepelt a műsorokban, szóval többnyire még telefonálnia sem kellett: odament a konkrét újságíróhoz, és megmondta, hogy mit akar. Vagyis teljes volt a kézi vezérlés, illetve a mikromenedzselés. Amit Dézsi kitalált, azt meg kellett csinálni. Ha valamit a fejébe vett, nem érdekelte, mások mit mondanak, ragaszkodott ahhoz, hogy az ő utasítása szerint menjenek a dolgok. Ez addig tartott, amíg Dézsi polgármester volt, utána már nem jött be a Győr Pluszhoz, mert Fekete Dáviddal, az új irányvonallal nem igazán értett egyet, a polgármesteri jogköröket korlátozó szmsz megszavazásánál is tartózkodott” – idézte fel a korábbi fideszes önkormányzat viszonyait jól ismerő interjúalanyunk.

Az állításairól természetesen Dézsi Csaba Andrást is megkérdeztük.