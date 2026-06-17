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Belföld

Az Origónál is nagy volt a vérengzés, kirúgták az alkalmazottak háromnegyedét

admin Spirk József
2026. 06. 17. 17:54

A Mediaworksön végigsöprő leépítési hullám szerdára az Origót is utolérte.

Az egykori kormányzati zászlóshajónál különösen nagy volt a vérengzés. Az Index információi szerint a negyvenfős szerkesztőségből mindössze tízen maradhattak.

Az egyik távozó munkatárs azt mondta, hogy a drasztikus leépítés miatt a következő időszakban a működés is ellehetetlenülhet, mivel a műszakbeosztásban olyan személyek nevei is szerepelnek, akiket már elbocsátottak. Ezen kívül kulcsfontosságú pozíciók, például az olvasószerkesztői és címlapszerkesztői munkakörök maradtak betöltetlenül.

A távozó dolgozóknak azonnal le kellett adniuk a munkaeszközeiket, és HR-es kísérettel hagyták el az irodát.

A lapnál két hete váltották le a tavaly áprilisban kinevezett főszerkesztőt, Pósa Árpádot, és a Bors Online vezetőjét, Végh Lászlót nevezték ki megbízott főszerkesztőknek.

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