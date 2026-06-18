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Belföld

Két baleset is történt az M3-ason, mindkettő miatt kilométeres dugók alakultak ki

admin Dienes Gábriel
2026. 06. 18. 08:03
Komoly torlódások alakultak ki Budapest közelében az autópályán.

Az Útinform azt írta, hogy csütörtökön reggel baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé tartó oldalán, Mogyoród környékén. A forgalom a 21-es kilométerkőnél mindkét sávon leállt. A dugó reggel fél hétkor már több mint 3 kilométer hosszú volt.

Budapesthez közelebb is történt egy baleset az M3-ason, az autópálya fővárosi bevezető szakaszán. A Budapest felé vezető oldalon egy autó és egy kisteherautó ütközött. A 10-es kilométernél lezárták a külső sávot, a helyszínelés mögött a torlódás 2 kilométeres volt fél hét után.

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