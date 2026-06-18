TEK-esek csaptak le egy szlovák nehézfiúra Budapesten, aki több ATM-et is felrobbantott a hazájában

Kommandósok csaptak le egy szlovák férfire Budapesten, akit azzal gyanúsítanak, hogy több ATM-et is felrobbantott a hazájában. A BRFK közleménye szerint a férfi a májusi robbantások után kocsival Magyarországra jött, és egy fővárosi ingatlanban húzta meg magát.

A szlovák és cseh hatóságoktól kapott jelzések elemzését követően a BRFK Nyomozó Főosztály nyomozói és a Nemzeti Védelmi Szolgálat védelmi tisztjei közös felderítés során azonosították a férfi tartózkodási helyét, aki ellen a szlovák társhatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki.

Fegyveres rablások

A TEK -esek június 12-én egy ferencvárosi lakóház mélygarázsában fogták el a fegyveres rablások és más súlyos bűncselekmények miatt többszörösen büntetett 28 éves szlovák férfit.

A férfi lakásán a rajtaütéskor a bűncselekmények elkövetéséhez használt tárgyi bizonyítékokat – maszkot, fejlámpát, lopott rendszámtáblákat, lövedékálló mellényt, kesztyűket és gumilövedékes fegyvert, továbbá robbanóanyag működtetésére alkalmas eszközöket – időzítő berendezést, rádió távirányítókat és indítógyutacsokat – találtak és foglaltak le a fővárosi rendőrök.

A BRFK robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés bűntett gyanúja miatt indított eljárást a férfi ellen, s az európai elfogatóparancs értelmében őrizetbe vették. Mivel Magyarországon nem követett el robbantásos bűncselekményt, ezért kiadatásáról egyeztetnek a külföldi hatóságokkal. Az elfogásokról készült videókat ide és ide kattintva nézheti meg.

Egy magyar férfi azért akarta felrobbantani a házát, mert el volt keseredve.