Magyar Péter: A védett üzemanyagár kivezetését kezdeményezi a kormány

Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány a mai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését

– jelentette be Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök jelezte, a TISZA-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket.

Megjegyezte, a védett ár intézménye 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek havonta.

Apropó, valaki megkérdezné a Fidesz vezetőit és a mostanában utcára tett hazug propagandistáikat, hogy hol van az 1000 forintos benzinár, amivel a választások előtt riogatták az embereket?

– írta a kormányfő.