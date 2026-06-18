rónai egon
Szórakozás

Hiába várták a nézők Rónai Egont az ATV Start csütörtöki adásában – ezért helyettesítette más a műsorvezetőt

Farkas Norbert / 24.hu
admin Grósz Petra
2026. 06. 18. 07:16
Farkas Norbert / 24.hu

A Blikk vette észre, hogy csütörtök hajnalban Vogyerák Anikó köszöntötte a nézőket az ATV Start című műsorában Rónai Egon helyett. Távolléte okáról utóbbi a Facebook-oldalán adott tájékoztatást még tegnap este.

Csütörtökön reggel a Startban Vogyerák Anikó fog helyettesíteni. Már ma reggel is voltak gondjaim a hangommal, ez napközben csak rosszabb lett, úgyhogy köszönöm neki a beugrást! Pénteken találkozunk! (Az AI ilyennek látja a helyzetemet. Nem áll messze a valóságtól!)

– fűzte hozzá posztjához Rónai.

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