Hiába várták a nézők Rónai Egont az ATV Start csütörtöki adásában – ezért helyettesítette más a műsorvezetőt

A Blikk vette észre, hogy csütörtök hajnalban Vogyerák Anikó köszöntötte a nézőket az ATV Start című műsorában Rónai Egon helyett. Távolléte okáról utóbbi a Facebook-oldalán adott tájékoztatást még tegnap este.

Csütörtökön reggel a Startban Vogyerák Anikó fog helyettesíteni. Már ma reggel is voltak gondjaim a hangommal, ez napközben csak rosszabb lett, úgyhogy köszönöm neki a beugrást! Pénteken találkozunk! (Az AI ilyennek látja a helyzetemet. Nem áll messze a valóságtól!)

– fűzte hozzá posztjához Rónai.