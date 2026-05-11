„Kérem, segítsen” – Galla Miklós nyílt levélben fordult a leendő egészségügyi miniszterhez 

Nyílt levél Hegedűs Zsolt Miniszter Úrnak – kezdte hétfőn közzétett Facebook-posztját Galla Miklós. Az abszurd humor egyik legjelentősebb hazai képviselője régóta egészségügyi gondokkal küzd, legfőbb problémája, hogy hosszú ideje megállás nélkül csuklik. Elmondása szerint mindennapos ápolásra szorul, néhány héttel ezelőtt kórházba is került. Jelenleg műtétre vár, amely reményei szerint véget vet az életét megkeserítő panasznak.

Ennek érdekében fordult most segítségért Hegedűs Zsolthoz, a Tisza-kormány leendő egészségügyi miniszteréhez, akit hétfőn hallgatott meg az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága. A bizottság támogatta miniszteri kinevezését, esküjét kedd délután teszi majd le a többi miniszterrel együtt.

Tisztelt Miniszter Úr! Itt Galla Miklós. Gratulálok a Tisza Párt győzelméhez és az Ön miniszteri kinevezéséhez. Én is Önökre szavaztam. Kérem, segítsen

– kezdte nyilvános segítségkérő posztját Galla.

Galla Miklós Facebook-posztban részletezte a kórtörténetét

„Kilenc hónapja csuklom. Kb. négy hónappal ezelőtt ezt mondta a gasztroenterológus: »Önnek túl nagy a gyomra. Nyomja a rekeszizmát. Emiatt csuklik. Nagy-nagy műtét lesz.« Volt három CT-vizsgálatom, három gyomortükrözésem, egy kontrasztos MRI-vizsgálatom, egy vastagbél tükrözésem, és egy gyomor szcintigráfiás vizsgálatom. Ezek leletei fenn vannak az EESZT-mben. Ám a műtét a mai napig nem történt meg” – írta meg kórtörténetét Galla, majd a következő kéréssel fordult Hegedűshöz:

Kérem, intézkedjen, hogy megtörténjen a sebészi beavatkozás. Lakóhelyem okán a SOTE Sebészeti Klinikájához tartozom, de természetesen bárhová elmegyek, ahol hajlandók a műtétet elvégezni. Közbenjárását előre is köszönöm.

Üdvözlettel: Galla Miklós” – zárta bejegyzését a humorista.

Galla a választások után gratulált a Tiszának, illetve Magyar Péternek, majd két javaslatot is tett arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne megkezdeni az ország működésének helyreállítását.