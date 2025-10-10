Galla Miklós négy hónapja csuklik, aludni is alig tud: Az orvosok sem tudnak segíteni

Továbbra is pénzre van szüksége Galla Miklósnak, aki október elején a közösségi oldalán kért segítséget rajongóitól – Laár András példáját követte, utóbbi számára ugyanis három nap alatt 10 milliót dobtak össze a rajongók.

Az eddig beérkező adományokból Gallának már sikerült rendeznie az adótartozásai jelentős részét, de elmondása szerint ha még lenne egymillió forintja, az sokat segítene.

Nem kell több, csak annyi, hogy egy kicsit fellélegezzek. Ki tudnám fizetni az adóságaim és maradna pénzem ételre. Azzal segíthetnének az emberek, ha még többet utalnának. Az adótartozásom így megoldódna. Nekem nem jelent problémát, ha segítséget kell kérnem, hát, meg is tettem, teszem. Én pozitív, optimista és naiv vagyok

– nyilatkozta a Borsnak a humorista, aki Laár Andrásnak is nagyon hálás, utóbbi ugyanis szintén segítette őt kétszázezer forinttal.

Az utalása jólesett, és egyáltalán nincs bennem harag a múlt miatt, sőt, miért is lenne. Nekem adta a gyűrűt is, miért lenne harag, épp ellenkezőleg, szeretem őt. Egy hónapja beszéltünk, barátságos beszélgetés volt, baráti a viszonyunk is. Örülök, hogy ennyi év után is számíthatok rá.

A beszélgetés alkalmával Galla arról is beszámolt, hogy van egy embere, aki a közösségi oldalán figyeli a kommenteket, a negatív írásokat pedig törli.

Nem szeretném, ha a rosszindulat megmérgezné a napjaimat. Így én azt mondom, negatív erre nem érkezett, hogy én pénzt kérek. Nem nézek semmilyen negatívat, nem és nem.

Mint kiderült, anyagi nehézségei mellett egészségi problémája is van a humoristának: hónapok óta csuklás gyötri.

Elalvás előtt beveszem az altatókat. Mert máshogy nem tudok aludni. Most is alig aludtam. Négy hónapja csuklom, be akarok kerülni a korházba, hogy megműtsenek. Most is csuklom. Nem segített az élesztő sem, semmi sem. Az orvosok sem tudnak segíteni, voltam én már mindenhol. Most tehát minden problémámat felülírja az, hogy csuklom, ez egy olyan borzalmas állapot, aminek nem látom a végét, ezt szeretném megoldani

– mondta Galla, aki elismeri, hogy a pénz hiánya megnehezíti az életét, de úgy véli, az, hogy gondja van az egészségével, rosszabb, mint bármilyen anyagi csőd.

A téma kapcsán még hozzátette: ha jön az egymillió, jó lesz, ám ha nem, akkor is mosolyog.