Kedd délután teszik le az esküt a Tisza-kormány miniszterei

MTI/Hegedüs Róbert
2026. 05. 11. 07:57
Brutális tempóban dolgozunk. Nincs ünneplés, nincs hátradőlés, munka van

– írta hétfő reggeli Facebook-poszjtában Radnai Márk, a Tisza-párt alelnöke.

A politikus szerint miközben Bayer Zsolt és Deutsch Tamás még mindig próbálja feldolgozni az elmúlt napok történelmi eseményeit, a háttérben már teljes erővel zajlik az új kormány felállítása és a rendszerváltás első intézkedéseinek előkészítése.

Mint írta, hétfő reggel 8 órától megkezdődnek a miniszterjelölti meghallgatások a parlamenti bizottságok előtt. Két nap alatt 16 miniszterjelölt vesz részt maratoni egyeztetéseken és szakmai meghallgatásokon.

Radnai közölte, rohamtempóban készül fel az új kormány arra, hogy átvegye az ország irányítását egy kiürített államkasszával, visszatartott uniós forrásokkal és rengeteg megoldásra váró problémával.

Hozzátette,

már kedden 16:00-kor újabb plenáris ülés következik, ahol a miniszterek leteszik az esküt, és hivatalosan is megalakul az új magyar kormány.

