Mindennapos ápolásra szorul Galla Miklós

Galla Miklós a Borsnak nyilatkozott egészségi állapotáról: mint a lapnak elmondta, otthoni ápolásra szorul, és lehet, hogy hamarosan megműtik.

A humorista régóta gyengélkedik: korábban hónapokon át csuklott, aludni is csak altató segítségével tudott. Tavaly azt mondta, be akar kerülni a kórházba, hogy megműtsék, ugyanakkor azt is állította, az orvosok sem tudják, mi baja, így segíteni sem tudnak rajta.

Állapota az utóbbi hetekben megint romlott.

Galla Miklós betegsége

A humorista jelenleg orvosi felügyeletet igényel, noha csuklás jelenleg nem gyötri.

Egy hete nem csuklom. Háromféle gyógyszert szedek. Bőrgyógyászati problémám is van, egy ápolónő jár hozzám minden nap. A teljes testemet bekrémezi

– mondta el a lapnak, és újfent megemlítette a műtéti beavatkozás lehetőségét.

Galla állapota hullámzó, és az orvosok állítólag továbbra sem tudnak semmi biztosat mondani. Mindez nemcsak fizikailag, de lelkileg is megterheli a humoristát, aki közösségi oldalán múlt héten azt írta, lehet megússza a műtétet.

Pénzügyi gondjai is akadtak

Az egészségén túl az utóbbi időben a megélhetése miatt is aggódott. Múlt októberben közösségi oldalán kért segítséget követőitől, miután elmondása szerint már élelmiszert és gyógyszert sem tudott venni magának, de közüzemiszámla-hátralékai és tartozásai is voltak. Azért fordult a nyilvánossághoz, mert előtte Laár Andrásnak hasonló módon sikerült jelentős összeget összegyűjtenie.

Néhány nap múlva újabb poszttal jelentkezett, amiben jelezte: még több támogatásra van szüksége, mert kiderült, hogy kétszer annyi az adótartozása, mint hitte.

A nehéz anyagi helyzetbe került humoristának Laár András „kétszázezer forint gyorssegéllyel” segített. Ez az adomány is hozzájárult ahhoz, hogy Galla nem sokkal később arról számolt be, elkezdett rendeződni az élete és tartozásai nagy részét sikerült kifizetnie. Utána már arról beszélt, mindent visszafizetett a felajánlásoknak hála.

Dombóvári István azzal segített Gallának és Laárnak, hogy közös fellépési lehetőséget ajánlott nekik a jászkarajenői művelődési házban. A novemberi műsort rögzítették, és év elején online közzétették, így azt bárki ingyenesen visszanézheti. Úgy tudni, februárra is tervben van még két fellépésük.